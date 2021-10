Alejandro Sanz estrena Bio, la canción de una vida: mira el videoclip y la letra

Lo contábamos hace apenas unas horas después de que Alejandro Sanz lo desvelara en sus redes sociales. Y ya hemos podido disfrutar de su estreno. El músico acaba de presentar la canción de una vida: Bio. Tal vez el proyecto más íntimo de su carrera en el que hace un repaso a su infancia, su adolescencia, su madurez y su éxito musical.

"Estas son mis palabras, mi historia, mi canción. #BIO" escribía en sus redes sociales el madrileño presentando en sociedad su nuevo proyecto. Porque esta canción a caballo entre una declaración hablada y la canción es el primer sencillo de un nuevo proyecto que, según ha explicado Universal Music, contará con diez canciones.

Serán temas completamente inéditos que han sido producidas por Alfonso Pérez en estrecha colaboración con el mismo Alejandro Sanz y con Javier Limón. A este trío de ases hay que sumarles la labor en la fase de mezclas de un reputado nombre internacional como es Peter Walsh.

"Y de repente me vi subiéndome a un escenario. Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano, para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón. No intento engañar a nadie sino escribir mi canción" adelantaba el madrileño posteando parte de la letra que finalmente forma parte de Bio.

En los primeros comentarios del público que ha podido disfrutar de lo nuevo de Alejandro Sanz ha habido muchos comentarios positivos sobre esta idea. Y en algún caso algún usuario ha equiparado este Bio a aquel René que publicó Residente hace aproximadamente un año. Una canción biográfica de más de 200 millones de reproducciones.

letra de bio de alejandro sanz Soy el hijo de María y de Jesús, La de Alcalá y el de Algeciras Yo el más pequeño de dos Mi hermano mayor de agosto. De diciembre 18, yo Siempre fui introvertido. Tenía miedo, estaba ido Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo. Era que a mí me atraía más que lo de fuera, Lo que tenía dentro metío Jugaba a veces en el barrio, por no parecer extraño Pero no encajaba bien con los malos Que mandaban en el extrarradio Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase En la pizarra, cualquiera me hacía chiquito al burlarse Quería guitarra y son Pero en el pupitre al sol con mi compañero Jugaba a ser el más vacilón Yo relleno y el flaquito En la escuela me hice el malo Creyendo que así no me darían más palos, Pero me los llevé en la calle, Y en el corazón y en los rellanos Quería guitarra y son pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón Mi padre tocaba en un grupo Mi madre luchaba en la casa ¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla? Y cuando estallaba su impotencia, Se me clavaba en el alma Y en las costillas con aquellos gritos de plata No me malentiendan, mi madre fue salvavidas Y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida No me gustaba el fútbol, Me pedía ser el portero en mi escenario imaginario Siempre ganaba seis cero Pasábamos malos tiempos Pero teníamos huevos Para ganarle al tiempo un pedacito de cielo La vida se fijó en mí y empecé a soñar en grande Total, para seguir en lo mismo Ya tenía el labio en sangre No creía en los milagros Ni en que pudiera lograrlo Además, ya había gente que te echaba el agua a jarros Pero insistí de una forma Que aún hoy me deja helado Yo no quería nada Pero lo buscaba a nado Sabía que la música era Lo que me sacaría del lodo Como si fuera el anillo Que buscaba ese tipo que le llaman Frodo Y de repente me vi subiéndome a un escenario Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano, Para agradecer a la vida semejante regalo Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón No intento engañar a nadie sino escribir mi canción En medio de tanta mentira No sabes cómo agradezco El soplo de verdad que gira En torno a ti amanezco Ahora que es todo apariencia Valoro en su justa medida Lo auténtico de tu presencia En el albor de mi vida

¿Qué os parece Bio de Alejandro Sanz?