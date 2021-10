Los 30 años de carrera de Alejandro Sanz en #BIO

Alejandro Sanz ha cumplido 30 años de carrera musical como solista desde que viera la luz su álbum Viviendo deprisa (aunque un par de años antes lanzara un primer elepé como Alejandro Magno: Los chulos son pa' cuidarlos). Tres décadas de pasión musical que le llevaron a convertirse en uno de los artistas nacionales más importantes de la música de nuestro país.

A lo largo de su carrera Alejandro ha ido cosechando todo tipo de premios y reconocimientos a los que hace apenas unos días sumó su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Uno de los momentos más especiales de este 2021 como dejó claro en sus perfiles en las redes sociales.

"Soñé con la música, con subirme a un escenario…pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Por eso, hace tan bello e inolvidable este momento. Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todxs vosotrxs a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar ❤️ Y gracias a la vida, que no deja de sorprenderme 🙏 Nos vemos en los escenarios. Os quiero. Necesito daros las gracias. Tengo la sensación de estar constantemente abrazado por todos vuestros mensajes. Juntos, hemos caminado por las estrellas, y ahora qué? Nos subimos a un escenario porque este niño sigue soñando por y para la música. Y os ha echado mucho de menos ❤️" escribió el madrileño.

Pero no será el único momentazo del año ya que Alejandro Sanz quiere celebrar sus 30 años de carrera con #BIO. Así lo ha anunciado a través de las stories en su cuenta oficial de Instagram: "Y de repente me vi subiéndome a un escenario. Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano, para agradecer a la vida semejante regalo".

De momento se desconocen los detalles de este proyecto que ha compartido con sus seguidorxs en las redes: "Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón. No intento engañar a nadie sino escribir mi canción".

El pasado 20 de agosto pudimos ver cómo celebraba su efeméride con varios vídeos de sus inicios que disparó la nostalgia de sus fans. Alejandro Sanz le dedicó unas preciosas palabras al disco que le permitió ir haciéndose un nombre en la industria y recuerdaba con mucho cariño : "Hace unos días cumplí 30 años con uno de los amores de mi vida: la música".

"Todo esto ha sido posible gracias a vosotr@s ¿Continuamos este viaje?" concluyó en aquel momento en su Instagram. Un viaje que, a sus 52 años, seguirá plagado de éxitos y, sobre todo, del cariño que le brinda todo el mundo; el mismo que transmite él con su música.