Silvia Abril y Carolina Iglesias, elegidas para presentar la segunda temporada de ‘LOL: si te ríes, pierde’

Amazon Prime Video ha anunciado que la segunda temporada de LOL: Si te ríes, pierdes tendrá como presentadoras a Sílvia Abril y Carolina Iglesias.

La segunda tanda de 6 episodios, que se estrenará en la plataforma en 2022, volverá a reunir a los mejores maestros de los monólogos, las imitaciones, el humor físico y la improvisación, entre otras modalidades, y ofrecerá a la audiencia una competición en la que es tan importante mantenerse serio como desatar las carcajadas de los adversarios. Todo vale en este programa excepto una cosa: si te ríes, pierdes. El último cómico que mantenga la compostura durante las 6 horas que dura el reto se hará con la victoria y recibirá el gran premio de 100.000 euros que podrá donar a la causa benéfica de su elección.

"Participar en la primera temporada de LOL: Si te ríes, pierdes fue un lujo para mí, es uno de los mejores programas de entretenimiento en los que he participado y estoy muy agradecida. Pero tener el honor de presentar la segunda temporada es algo que no me esperaba en absoluto y que me parece un regalo de justicia, después del suplicio de no poder reírme durante los 6 episodios, pensar que voy a poder reconciliarme y hacerlo sin medida es un acto de justicia divina", ha comentado Sílvia Abril.

"Es un proyecto que me ilusiona mucho, disfruté como espectadora la primera temporada y participar en la segunda va a ser un bombazo, hay muchos cambios y sorpresas. Es un honor, aunque va a costar no reír con la persona más graciosa de España al lado", ha afirmado Carolina Iglesias.

LOL: Si te ríes, pierdes es una adaptación del programa japonés HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto que lidera a 10 cómicos en una 'batalla de risas' a puerta cerrada; un exitoso formato que desde entonces ha sido replicado en exclusiva para Prime Video en Italia, Alemania, México, Australia, Francia, India y próximamente para Brasil y Canadá.