El peor momento de Cristina Castaño en ‘Toy Boy’: “Fue un bajón”

Los strippers de Toy Boy vuelven a las andadas. Y es que Atresplayer Premium acaba de estrenar la segunda temporada de la serie, una temporada que en un principio, recordemos, no iba a producirse, a juzgar por los índices de audiencias que firmó en Antena 3. Sin embargo, Netflix hizo su magia. La difundió internacionalmente y se convirtió en un éxito, consiguiendo la renovación. Ahora aspira a convertirse en un fenómeno de largo recorrido.

Cristina Castaño, una de las protagonistas de este thriller erótico producido por Plano a plano, depositó muchas esperanzas en este proyecto y, en un momento dado, vivió una tremenda decepción, tal y como nos contó durante el festival Iberseries Platino.

"Empezamos este proyecto de una manera muy ambiciosa. Toy Boy tenía todos los ingredientes para ser un éxito, así que teníamos mucha ilusión. Sin embargo, el estreno fue un bajón. No podía ser que todo el esfuerzo y tanto amor que le habíamos puesto se quedase en nada. Sentimos un vacío tremendo", nos aseguró la actriz en una entrevista.

Cristina Castaño en la segunda temporada de 'Toy Boy' / Atresmedia

Recuerda como si fuera ayer ese episodio tan amargo, pero también recuerda con mucha claridad lo que pasó después. "Se estrenó en Netflix antes de que nos encerraran por la pandemia y encerrados en casa empezamos a sentir toda la revolución", nos dijo. "Nos dimos cuenta de que nos estaba pasando. Nos resarcimos con mucho gusto y estamos felices de poder haber hecho una segunda temporada".

Una manera de "matar" a Judith

El éxito de Toy Boy le ha dado a Cristina Castaño por fin la opción de llegar al gran público con otro personaje y darse a conocer como actriz, uno de sus grandes objetivos desde que abandonó La que se avecina después de muchos años dando vida a la carismática Judith.

"Yo no quiero matar a Judith porque Judith es maravillosa y me ha dado muchas cosas y no quiero que la gente se olvide de ella. Agradezco que siga viva en muchos sentidos, pero yo necesitaba que la gente conociese a la actriz, que conociese a la actriz que hay detrás del personaje, y para eso tenía que irme de La que se avecina. No había otra manera", nos contó Cristina Castaño.