Lunay, The Kid LAROI y Jaden Smith se unen a la gran fiesta de Justin Bieber

Justin Bieber es muy amigo de sus amigos, y eso es algo que demuestra a diario en las redes sociales. Es por ello por lo que ahora ha querido contar con ellos para una de sus fiestas más especiales.

El canadiense se prepara para Justin Bieber & Friends, un evento único que tendrá lugar en el resort de lujo Wynn & Encore situado en Las Vegas. El artista ha organizado una experiencia única para todos aquellos que quieran disfrutar de ella. Su precio es desde 1099 dólares por dos personas, e incluye tres días y noches de fiestas en la piscina y un concierto único con un cartel muy especial.

Además, todos aquellos que se hagan con el pack contará con un itinerario perfectamente orquestado para que el evento de Bieber, que tiene lugar desde el 7 de octubre hasta el 10, sea aún más inolvidable.

Los artistas que formarán parte de la fiesta y que llevarán su música a estos resorts de lujo son, entre otros, David Guetta, The Kid LAROI, Jaden Smith, Lunay y, por supuesto, el propio Justin. Protagonizarán un festival íntimo y con muchas ganas de pasarlo bien.

Cartel casi completo de 'Justin Bieber & Friends' / Foto cedida

Eso sí. Para poder unirte a la fiesta, además de pagar, debes tener al menos 21 años. Ésta la edad permitida para poder jugar y consumir bebidas alcohólicas en la ciudad, por lo que es una norma que se debe cumplir para poder acceder a esta experiencia.

Justin Bieber es uno de los nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Su disco Justice ha recibido la nominación a Mejor Álbum, compartiendo categoría con Sam Smith, Olivia Rodrigo, The Kid LAROI y Ariana Grande. Pero eso no es todo. También está nominado en la categoría de Artista o Grupo en directo junto a Ed Sheeran, Shawn Mendes, Imagine Dragons y Dua Lipa. Ésta última demuestra que disfrutar de la música de nuestro protagonista en directo es una experiencia única, por lo que estamos seguros que los afortunados en asistir a Justin Bieber & Friends no lo olvidarán nunca.

Pero eso no es todo. Nuestro protagonista, además, se ha apuntado al negocio de la marihuana lanzando su propia línea de porros. La ha llamado Peaches Pre-Rolls by Palms, haciendo referencia a su hit internacional. De hecho, en uno de sus versos hace referencia a la hierba. "I got my weed from California", dice. Cada cajetilla contiene siete cigarrillos ya liados y tiene un precio de 32 dólares. También incluye un mechero. ¿Los venderá en su evento de Las Vegas?