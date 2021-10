Las navidades 2021 sonarán a Ed Sheeran

Ed Sheeran no se cansa de dar titulares en cada entrevista que concede. El último llega desde Países Bajos donde habló con la emisora NPO Radio 2 para confirmar que ha preparado una canción navideña junto a una de las leyendas de la música británica: Elton John.

El inglés ha explicado cómo surgió la colaboración entre ambos: "Elton me llamó el día de Navidad para decirme Feliz Navidad. En realidad Elton me llama casi cada día. Me dijo que Step into Christmas estaba en el 6 del Top 10 de la lista de singles y que quería hacer otra canción navideña y que si quería participar en ella".

Y si de algo no se puede acusar a Ed Sheeran es de ser sincero. Tanto es así que el músico tuvo dudas sobre si participar en el tema porque la canción no terminaba de engancharle del todo. "En un principio no me emocionaba la canción poer poco a poco me fue persuadiendo. No sabes si vas a estar aquí mañana. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Tal vez no esté aquí mañana. ¿Por qué debía perderme esa oportunidad?"

Aunque ambos artistas tienen en marcha sendos proyectos musicales, esta colaboración navideña no formará parte de ninguno de los dos discos de estudio: = (Equal) y The lockdown sessions. Este no será el primer acercamiento de Ed Sheeran al género y es que varias navidades ya han tenido su sonido.

Hace 4 años grabó con Anne-Marie varias canciones navideñas para la BBC Radio 1 y en 2020 en pleno retiro para recargar pilas publicó Afterglow: "Afterglow es una canción que escribí el pasado año y que quise lanzar para vosotros. No es el primer sencillo del próximo álbum, es solo una canción me que encanta y espero que a vosotros os encante también. Disfrutad! ¡Tened un seguro y festivo feliz fin de año".

Afterglow se convirtió en una de las canciones que más sonaron las pasadas navidades en miles de hogares. Los fans del británico se encargaron de intentar encontrar el significado de la letra y quienes serían sus destinatarias de esta preciosa balada: su mujer Cherry y su hija Lyra. Hemos de tener en cuenta que el británico desveló que Afterglow era un tema que había escrito hacía un año. Cuando decidió tomarse un descanso de la música, aseguró que iba a aprovecharlo para viajar, leer y escribir.

Ed Sheeran ha sido incluso compositor de canciones navideñas para otros artistas como When Christmas comes around interpretada por Matt Terry. ¡Pero si hasta la colección de jerseys navideños que tiene son una joya!