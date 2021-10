Bryan Adams actuará en Madrid y Barcelona dentro de su gira ‘Live 22’

Es uno de los nuestros, uno de los grandes talentos que se ha reivindicado a lo largo de los años como un gran artista. Bryan Adams no solo es cantante y compositor, sino que también ha demostrado sus dotes como productor, guitarrista, fotógrafo y activista en numerosas causas. A sus 61 años, sigue siendo uno de los fundamentales de la música, y lejos de quedarse a vivir en sus éxitos del pasado, ha anunciado nueva gira para 2022.

El icono del rock regresa a los escenarios con su gira Live 22, y lo hace confirmando dos grandes fechas en nuestro país. Serán el martes 1 de febrero de 2022 en el WiZink Center de Madrid y el miércoles 2 de febrero de 2022 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas para ambos shows podrán adquirirse a través de la web oficial de Doctor Music y en entradas.com a partir del 15 de octubre.

Después de cuatro sólidas décadas de carrera, Bryan Adams tiene grandes éxitos y giras a sus espaldas. Su directo enérgico y emocionante hará las delicias de todos los fans, que llevan años vibrando con éxitos que han marcado toda su trayectoria. Ha lanzado 14 discos de estudio, y el más reciente, Shine a Light (2019), debutó en el número 1 en las listas de álbumes en marzo de ese mismo año. También quiso contagiarnos el espíritu navideño ese mismo año con Christmas EP, un disco de cinco canciones indicadas para las fechas navideñas.

Bryan Adams 'Live 22' / DOCTOR MUSIC

Además de como artista, Adams goza de un gran reconocimiento como compositor. Ha llegado a acumular tres nominaciones a los Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro y un premio Grammy. Por si fuera poco, ha llegado a ocupar el número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

El músico es un gran enamorado de nuestro país y nuestra cultura, y seguro que disfruta de estas dos citas en Madrid y Barcelona. El canadiense llegó a ponerse en contacto con Paco de Lucía, uno de nuestros grandes nombres, para grabar Have You Ever Really Loved a Woman, nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora. Además, ha demostrado su gran afición a la fotografía inmortalizando los rincones de La Alhambra de Granada después de uno de sus conciertos en la ciudad andaluza.