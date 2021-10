Becky G reflexiona sobre la letra ‘Mayores’ cuatro años después de su lanzamiento

Becky G es una de las artistas más queridas de la actualidad. Con tan solo 24 años, la joven puede presumir de tener dos de las canciones más escuchadas de todos los tiempos en Youtube. Hablamos, por supuesto, de Mayores y Sin Pijama. Aunque de la primera canción han pasado cuatro años, su repercusión fue tal que todavía le siguen preguntado por su letra. Y es que, aunque parezca mentira, que una mujer hiciese un juego de palabras subido de tono sigue siendo noticia en 2021 y 2017.

La frase de “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca los besos que quiera darme” fue comentada por miles de personas. Eso sí, nadie dijo nada de otros compañeros suyos de profesión cuando hablaban de manera más explícita de sexo en sus canciones.

Ahora, la artista estadounidense de orígenes mexicanos ha hablado muy claro sobre el tema para una entrevista de El País. Becky G ha invitado a sus seguidores y seguidoras a reflexionar sobre cómo está actualmente la industria musical. Y es que, cuando salió la canción, también fue el primer éxito mundial para Bad Bunny. Eso sí, nadie se cuestionaba lo que decía él.

“Sin embargo que yo dijese la frase “Que no me quepa en la boca”, jugando con la ambigüedad de los besos, molestaba muchísimo. Por la misma época Enrique Iglesias decía eso de “En tu boca quiero acabar” y no parecía importarle a nadie. Lo que ellos decían no importaba porque eran hombres. Fue divertido hacerle preguntarse a la gente por qué les molestaba tanto lo que yo dijese”.

Esta parte de la entrevista ha sido compartido en redes sociales. ¿El resultado? Que se convirtiese en viral y más de 17 mil personas le dieses “me gusta”. Y es que las palabras de Becky son totalmente ciertas. ¿Alguien se planteó en aquel momento lo que cantaba Bad Bunny?

El origen de la canción

En la misma entrevista, Becky G ha hablado sobre cómo se originó la canción. “Todo empezó como una broma porque empecé a salir con mi novio, que solo me lleva poco más de cuatro años, pero parece mucho más mayor y todos los medios empezaron a decir ‘La Becky está con un hombre más mayor’”, recuerda la estrella.

Además, la joven asegura que hasta su propia abuela la llamó preocupada sobre el tema. De este modo, Becky G decidió cantar esta canción. E hizo historia.