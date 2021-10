Risto Mejide celebra su debut en ‘Operación Triunfo’ con una foto que nos recuerda que tenía el pelo largo

Risto Mejide empezó a convertirse en un personaje televisivo cuando empezó a ser jurado de Operación Triunfo. Este señor con gafas de sol que nunca se quitaba, se convirtió en el ogro para los concursantes que tenían que sufrir sus duros juicios sobre su papel en el concurso. Para muchos, demasiado implacable e hiriente. Eso sí, todo el mundo acabó sabiendo quién era él.

Han pasado quince años desde aquel momento y ahora ha querido recordarlo. “Hoy se cumplen exactamente 15 años de mi primera intervención en OT. Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida”, reconoce siendo crítico consigo mismo.

La fotografía que ha compartido al lado de estas palabras nos recuerdan a un Risto que, por aquel entonces, lucía pelo largo, algo que queda muy lejano. Nos hemos acostumbrado a su cabeza prácticamente rapada y verle así impacta.

Él fue duro con los concursantes, pero tiene claro que no había que tomarse demasiado en serie sus palabras y de ahí el consejo que ha querido compartir en este momento: “Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer (aunque te lo diga un jurado vestido muy hortera). A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele”.

Personaje televisivo

Ahora se ha convertido en uno de los rostros recurrentes de Mediaset y parece que va para largo. “Hoy no sólo sigo ahí, sino que sigo aprendiendo cada día de la que ya se ha convertido en mi trabajo y mi pasión. Seguimos!”, aseguraba.

Una de las primeras en comentar la imagen ha sido su mujer, Laura Escanes, que ha tirado de sentido del humor: “No voy a hacer cálculos de lo que estaba yo haciendo hace 15 años 😂 felicidades amor❤️”. Pero no ha sido la única.