La Nicki Nicole más noventera llega con ‘Baby’: ¡mira el vídeo!

Nicki Nicole convierte en oro todo lo que publica, y eso es algo que ha demostrado con su lanzamiento más reciente. Se trata de Baby, una canción que avanza los sonidos que escucharemos en su próximo álbum de estudio.

Tal y como ha desvelado la argentina en redes sociales, no ha podido aguantar las ganas de presentar a sus fans este nuevo adelanto. Un adelanto con el que saca a relucir su lado más ochentero y noventero. Nicki une sonidos urbanos con toques disco y dance que convierten la escucha del tema en una experiencia única.

En su letra, nuestra protagonista canta a ese amor que ella sabe que no le conviene pero, aún así, no se puede despegar de él. ¡Como si de un vicio se tratase! Pero eso no es todo.

Baby llega también con un videoclip que rompe con el estilo que Nicki lleva ofreciéndonos en proyectos anteriores. La artista se atreve con una coreografía junto a un elenco de bailarinas que aportan flow y mucho ritmo a las imágenes. La estética que siguen es muy noventera, siguiendo con el viaje temporal al que nos invita la propia canción.

El lanzamiento de Baby ha tenido una gran acogida entre sus fans. En tan solo unas horas, está a punto de alcanzar el medio millón de reproducciones en Youtube. Una cifra que estamos seguros que va a aumentar con el transcurso de los minutos.

Baby llega después de Parte De Mí, una de las canciones más personales de Nicki que estará incluida en su próximo proyecto. La escribió para una persona que marcó su vida para siempre. Pero su videoclip es aún más emotivo, si puede. Cuenta con imágenes de algunas cintas de la familia.

La argentina sigue escalando en la industria de la música. Una de las noticias que ha celebrado recientemente es la de su nominación a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Es candidata a hacerse con el premio de Artista o Grupo revelación, categoría que comparte con Nathy Peluso, Mariah Angeliq, María Becerra y Nio García. El próximo 12 de noviembre sabremos si finalmente resulta ganadora o no.

De momento se desconocen más detalles al respecto del nuevo disco de Nicki, pero estamos segurso que no dejará indiferente a nadie.