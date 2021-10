Dani Martín publica ‘No, No Vuelve’, su homenaje más personal a El Canto del Loco: mira el vídeo y la letra

Dani Martín se ha convertido en una de las figuras más destacadas de los últimos días. Sus vídeos que dejaban caer un posible regreso de El Canto del Loco revolucionó a todos sus fans en cuestión de segundos. Pero hace unos días lo desmintió y anunció el estreno de un proyecto que quizás se convierta en uno de los más personales.

Dani va a lanzar un disco en homenaje a la banda con la que vivió años de aventuras y marcó las listas de éxitos. "Un homenaje a David, Chema, Jandro, Nigel, Iván y a todos los fans que vivieron un montón de cosas bonitas", dice el madrileño.

Uno de los temas que formará parte de esta nueva etapa y con el que ha querido adelantar sus sonidos es No, No Vuelve. Se trata de una bonita balada de pop/rock cuya letra repasa aquella época que tanto le marcó a él y a todos los que fuimos testigos. "Yo tuve una banda que ahora es vuestra; canciones que te atrapan, que recuerdan; que hoy me recuerdan", dicen algunos de sus versos.

Pero lo cierto es que este lanzamiento tiene un significado aún más profundo y bonito. Dani lanza un videoclip lleno de referencias a su pasado. De hecho, se traslada a lo que parece un salón, en el que ensayan unos jóvenes que quedan por WhatsApp. Esos jóvenes representan los inicios de Dani como miembro de la banda Rosa Negra.

En una entrevista con El Universal, el artista confesó que ésta fue la primera banda que montó. Fue a los 14 años. Cuatro años más tarde, nació El Canto del Loco. "La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años", dice nuestro protagonista en la descripción del vídeo.

"A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO", concluye.

Dani confesó durante la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears a Félix Castillo que se avecina "un disco de rock, sin duetos, sin reggaeton, sin trap y para mí con la esencia de lo que era El Canto del Loco, o con parte de ella". Además, ha anunciado su gira Qué caro es el tiempo, con la que va a presentarnos este proyecto.