Dani Martín se sincera sobre el “regreso” de El Canto Del Loco: disco y gira de una “borrachera infernal”

Para todos los nostálgicos y fans de El Canto Del Loco, el inicio de este octubre de 2021 está siendo de lo más intenso. Dani Martín es el gran causante de esta explosión de emociones, ya que nos ha tenido en vilo durante varios días coqueteando con el regreso de su mítica banda.

Ahora que sabemos que No, No Vuelve, nos llegan todos los detalles de su nuevo proyecto, el cual incluye una gira con nuevo nombre. Además, hemos sabido todo esto charlando con él en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Félix Castillo le ha hecho la pregunta del millón: "¿Cómo que no vuelve?"

Con una sonrisa en la cara, Dani ha sido completamente sincero: "No, no vuelve. Es un homenaje que le quiero rendir a la banda de mi vida, una de las décadas mas importantes que he vivido".

Por supuesto, ha tenido palabras muy bonitas para los integrantes de aquella formación de ensueño y también para los fans: "Un homenaje a David, Chema, Jandro, Nigel, Iván y a todos los fans que vivieron un montón de cosas bonitas y creo que las canciones de aquella epoca a dia de hoy nos pueden transportar a sitios donde hemos sido muy felices y ahora mismo es lo que necesitamos. Volver a encontrarnos, a vivir cosas bonitas y disfrutar de la música y de la vida".

Dani Martin

No le falta razón. Canciones como Zapatillas, La Madre de José, Besos o Volverá (la cual seguro que ha sonado mucho últimamente) permanecen imborrables en el recuerdo de todos los seguidores de ECDL y en nuestras playlists.

"Una borrachera infernal" en un disco de rock

"¿Cuéntame qué fueron para ti esos años?", le dijo Félix a Dani. "Una borrachera infernal. Por eso me ha apetecido volver a disfrutar de ellas y darles una vuelta de tuerca", respondió el cantante.

"Hemos hecho un disco de rock, sin duetos, sin reggaeton, sin trap y para mi con la esencia de lo que era El Canto del Loco, o con parte de ella", continuó el artista madrileño, dando una de las noticias que más querían escuchar sus fans.

Como ya hemos adelantado, el disco estará formado por 10 canciones de El Canto Del Loco y otra inédita. Desde ayer mismo, 6 de octubre, ya está disponible No, No Vuelve.

Gira con nuevo nombre

Su gira Lo Que Me De La Gana nos había dejado con la miel en los labios. Este tour que llevaba el nombre de su último disco acaba de recibir un cambio en su forma y fondo que trae gratos recuerdos de su anterior grupo:

Así, con unas zapatillas en el cartel, presenta su nueva gira: Qué caro es el tiempo. Está a la vuelta de la esquina, ya que comienza este 30 de octubre en Valencia y continuará por Barcelona (13 de noviembre), Madrid (26 y 27 de noviembre), Málaga (4 de diciembre), Bilbao (11 de diciembre) y de nuevo Madrid (18 y 19 de diciembre).