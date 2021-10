Así se enteró Álex González de que iba a ser el sustituto de Michele Morrone en ‘Toy Boy’

Álex González te protagoniza un día una película romántica como Fuimos canciones y al otro se pone en la piel de un irresistible villano en Toy Boy. El actor acaba de estrenar en Atresplayer Premium la segunda temporada de este thriller erótico que tanto éxito cosechó en plena pandemia. En esta secuela interpreta a El Turco, un carismático personaje que llegó a él casi por casualidad.

En un principio, el galán Michele Morrone, de moda por su éxito internacional con la película 365 días, fue el elegido por Plano a plano y Atresmedia Televisión para hacer de El Turco. Sin embargo, por un problema personal, el actor se cayó del reparto y tuvieron que buscar a ese otro hombre capaz de cumplir con las expectativas creadas.

Álex González fue el escogido, aunque él no supo que iba a ser el sustituto de Morrone hasta que llevaba un mes de grabaciones, tal y como nos desveló el propio actor durante nuestra charla en el festival Iberseries Platino. "Me enteré que Michele Morrone iba a hacer de El Turco cuando llevábamos un mes rodando", nos explicó. "Una vez alguien me preguntó algo parecido y me enteré. Yo no lo sabía, pero sí, efectivamente, el papel de El Turco lo iba a hacer él".

Álex González en la piel de El Turco en la T2 de 'Toy Boy' / Atresmedia

El actor no conoce los motivos exactos por los que Michele Morrone finalmente no pudo estar en la segunda temporada de Toy Boy, pero de cierta forma se alegra porque así pudo optar para el papel. Además, entiende perfectamente que la productora y la cadena se decantaran en un principio por el protagonista de 365 días. "Vi su película y si, era perfecto para la serie".

Si quieres ver a Álex González haciendo de malo malísimo (y sexy) en la segunda temporada de Toy Boy recuerda: Atresplayer Premium sube a su plataforma un capítulo nuevo cada domingo. Esta última semana, sin ir más lejos, la plataforma de straming estrenó el tercer episodio.

¡A disfrutar!