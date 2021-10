‘Secret Story’: Cynthia se derrumba al ver y leer la carta de su novio

“Ay, me muero”. Rota de la emoción, esas fueron las primeras palabras que acertó a decir Cynthia Martínez cuando descubrió en el cubo de Secret Story que su chico le había enviado una carta. Un sobre que podía guardar cualquier cosa porque, aunque la ex pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa no ha dejado de hablar de su ‘ángel’ en la casa, lo cierto es que su tonteo con Canales Rivera es cada vez más evidente.

“No cambiarás jamás todas las mañanas haciendo la croqueta, jajajaja. No sabes el peso que me has quitado de encima al no tener a quién cargarle el móvil por las noches. ¿Cómo estás amor? Sabes que no quería entrar en este juego, pero veo que necesitas unas palabras de ánimo para soltarte y ser tú en plan modo divertida y peleona. Tienes que soltarte, divertirte y sacar los guantes, de verdad que eres una reality de verdad. Esto es tele y si no das más caña sabes lo que pasará. No te voy a mentir si te digo que estoy deseando que estés aquí conmigo y seguir nuestro destino”, leía antes de romperse a llorar y asegurar que no podía seguir.

Pero pudo, y pese a la emoción, logró continuar adelante. “Ahora lo que toca es demostrar todo lo que vales, no dejes títere con cabeza y empieza a dar juego del bueno si lo que deseas es estar ahí. Sé que te acuerdas mucho de todas las conversaciones antes de entrar en la casa y lo estás haciendo genial. Queremos estar aún más orgullosos de ti”, continuaba leyendo antes de volver a tener que hacer una pausa.

Emoción descontrolada

“Esto es muy fuerte Jordi”, aseguraba. “Al final me tienes aquí enganchado todo el día a las noticias del concurso, pero estoy contento contigo y como tú sabes se han cumplido muchas de las profecías que comentamos. Mírate por la mañana al espejo y recuerda lo que tú eres, una leona. Recuerda que tus amigos están fuera. Ahí dentro te vales por ti misma. Haz tu propio concurso, tú vales por ti sola y puedes con todo como siempre. Demuestra por qué estás ahí. Dale significado a tu estancia en esa casa. Que sepas que te quiero un montón y que estás haciéndolo genial y en cuanto salgas prepararemos un viaje para desconectar de todo y divertirnos como nosotros sabemos”, seguía con dificultad para aguantar la emoción.

“Es mejor morir matando que de rodillas, que nosotros estamos aquí para apoyarte. Todo el mundo ve lo bella que eres por fuera pero no se imaginan lo bella que eres por dentro, aprieta”, terminaba.

El novio anónimo

Cuando Jordi González le preguntaba si esperaba algo así, Cynthia aseguraba que no, que esperaba una carta de alguien de su familia, pero no de él.

“Cuando nos conocimos yo sabía que este no era nada su mundo, que no le gusta nada esto. Era muy difícil y no sabía lo que iba a pasar”, aseguraba sin querer dar su nombre.

“Cuando entré aquí era complicado porque no sabíamos qué iba a pasar tanto tiempo separados porque desde que nos conocimos no habíamos pasado tanto tiempo separados”, aseguraba antes de repetir que no imaginaba que él le fuera a escribir esta carta.

Todos aquellos que dudaban que el novio de Cynthia fuera real, puede que después de esto se replanteen su postura.