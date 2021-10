‘Secret Story’: Adara Molinero se queda en shock con la llamada de su ex, Rodrigo Fuertes

“¿Mamá?”, preguntaba Adara Molinero cuando contestaba la llamada que Secret Story había preparado para ella. Pero no, no era Elena Rodríguez sino su ex, Rodri Fuertes. “Madre mía, ¿estás enfadado?”, preguntaba.

Y es que Adara es consciente de que desde que entró en la casa ha tenido momentos de bajón en los que no ha podido evitar hablar de la relación que tienen, o más bien que no tienen. Los dos se quieren mucho, pero hace algo más de un mes que decidieron seguir caminos por separado porque sus objetivos en la vida son muy diferentes.

Está claro que, pese a su ruptura, la relación entre ellos es de mucho cariño y respeto. De ahí el mensaje de ánimo que decidió enviarle Rodri a Adara.

Palabras de cariño

“Estate tranquila que no pasa nada, está todo bien. Lo primero de todo es que la llamada que tu madre te prometió que iba a hacer todos los días la está haciendo, está todo muy bien, está todo perfecto y no tienes que preocuparte por eso”, le dijo nada más empezar.

“Sabes que yo nunca entraría a hablar de nosotros, pero he visto cómo estás y he visto algunos vídeos tuyos y no puedes estar mal, tienes que estar feliz y contenta. Hemos vivido un montón de cosas muy buenas y otras no tan buenas, pero al final las hemos vivido y eso es importante”, le decía sobre su relación.

Adara confesaba encontrarse en shock con una llamada que no se esperaba. “Ahí la gente te está viendo con cámaras, todo el día, pero yo te he conocido en un montón de momentos muy diferentes que la gente no te ha visto. Yo sé cómo eres y ojalá la gente pueda ver a esa Adara que tan poca gente conoce”, le decía su ex.

Rodri no dejó de repetir que fuera todo está bien y que, por eso, tenía que disfrutar de esta experiencia en la casa. “No te mereces estar mal, no te mereces llorar, no te mereces estar triste. Tienes que estar contenta. Eres luchadora, eres constante. Tienes algo en tu vida que es super bonito y es por lo que haces todo. Es el motivo por el que estás ahí y tienes que aguantar y darlo todo”, le pedía.

“No tengas presión por lo que diga la gente, no tengas presión por pensar que no llegas a lo que esperan. La gente te quiere por cómo eres y lo que haces en tu día a día. No tienes que pensar si lo haces bien o mal”, añadía.

Y así siguió unos cuantos minutos en los que no pudimos más que ver a un chico calmado que hablaba con mucho cariño a una persona a la que quiere. Adara le pidió disculpas por hablar de ellos dentro de la casa, pero él le quitó hierro.

“No tienes que disculparte por hablar de mí. Habla lo que quieras, desahógate lo que quieras. Yo sé lo que es estar ahí dentro, sé que es muy difícil, sé que no paras de darle vueltas a las cosas. No tengas miedo de decir lo que tengas que decir y de desahogarte y lo que tú quieras”, le aseguraba él.

Una llamada que, sin duda, le habrá dado muchas fuerzas a Adara que no pudo contener la emoción al ver cómo su ex intentaba tranquilizarla y darla ánimos para seguir adelante con esta experiencia que le está resultando dura.