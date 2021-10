Timotheé Chalamet se transforma en Willy Wonka: así es el alucinante cambio del actor

Pocos cinéfilos quedan que no piensen que Timotheé Chalamet es una de las estrellas jóvenes más talentosas y prometedoras del cine contemporáneo. Al fin y al cabo, este actor francoestadounidense, de tan solo 25 años, consiguió convertirse en leyenda gracias a su trabajo en Call Me By Your Name, lo que le abrió las puertas, de la noche a la mañana, a trabajar con lo mejor de Hollywood.

Chalamet acaba de estrenar Dune, tiene pendiente de lanzar No mires arriba y aún trabaja en la preproducción dos películas con Luca Guadagnino, el director que lo catapultó a la fama. Pero, además, rueda junto a Paul King, el director de Paddinton, una precuela sobre Charlie y la fábrica de chocolate centrada en el emblemático personaje de Willy Wonka al que dio vida Johnny Depp en la película de Tim Burton.

La cinta se titulará Wonka y estará protagonizada por Chalamet, quien encarnará al joven director de la fábrica de chocolate durante su adolescencia, cuando era aún era un joven relativamente "normal" y conoció por primera vez a los Oompa-Loompas, la mano de obra de su factoría. La cinta estará co-protagonizada por Sally Hawkins (La forma del agua), Olivia Colman (The Queen) y Rowan Atkinson (Mr. Bean), cuyos papeles aún no se conocen.

Todo lo que rodea a Wonka es puro misterio, pero Chalamet ha querido compartir con sus fans a través de su cuenta de Instagram la primera imagen oficial de la película. En ella se ve al actor vestido con una gabardina burdeos, un pañuelo de tonalidades otoñales y un enorme sombrero de copa marrón. También vemos por primera vez su bastón, que está coronado con la figura de un regalo morado con un lazo. «El suspense es terrible. Espero que dure...», escribió el actor, despertando el hype de sus fans.

Wonka llegará a los cines y a HBO Max el 17 de marzo de 2023, por lo que aún queda mucho para ver el primer tráiler oficial de la película. De momento nos tendremos que contentar con estas fotografías.