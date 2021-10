Alfred García renace en ‘1997’, su nuevo disco: “No me he puesto barreras”

Alfred García está a punto de dar un paso de gigntes en su carrera musical. Su nuevo disco, 1997, está a la vuelta de la esquina: estará en todas partes el 29 de octubre y supone un renacimiento del artista. Además, él mismo afirma que "no me he puesto barreras" en su creación.

Aunque solo hayan pasado cuatro años desde su participación en Operación Triunfo, parece que haya transcurrido mucho más tiempo debido a su evolución. Él explica de esta forma el renacer que se plasma en su segundo álbum: “Hay dos nacimientos. El de Alfred García a raíz de un programa de televisión, y ahora quiero explicar todo lo que hay detrás de un artista, una persona nacida el 14 de marzo de 1997, que además reivindica que cada día es 14 de marzo de 1997”.

Tras 1016, llega un trabajo que celebra la vida, muy distinto a lo que vimos en televisión. Ahora, la incertidumbre, más que una preocupación, es una fuente de inspiración, un patio de juegos en el que se ha crecido y ha disfrutado de verdad: “A veces me arrepiento de haber hecho 1016 tan rápido, porque lo hicimos a correcuita (a las prisas). Pero eso me ha ayudado a ser perfeccionista. Estoy satisfecho y estoy muy seguro de cada detalle”.

Además, ya conocemos la portada, la cual ha compartido en Instagram con una reflexión sobre el "homenaje a la vida" que ya podremos disfrutar el 29 de octubre. Y, como vemos en su perfil de dicha red social, también ha habido aquí un nuevo comienzo: solo hay 5 publicaciones, todas ellas con su nueva etapa musical como protagonista.

12 canciones "sin barreras"

Como ya adelantó hace unos días (con el listado de canciones y fecha), este trabajo de estudio estará formado por 12 temas con una variedad evidente. Nos encontraremos con desenfado pop (Toro de cristal, en la lista de LOS40), pequeños momentos de ternura e intimidad (Contigo, Si algún día y Otra liza), épica guitarrera (Mi canción) y ejemplos de sofisticación y experimentación bastante solventes (1997, Just a light y Someday).

De esta forma ha contado la libertad de su proyecto: “No me he puesto barreras a la hora de hacer este disco. Es un proyecto parte de la indefinición, de lo líquido. No quería llegar a ningún sitio ni definirme de ninguna forma, porque es que no lo sé, solo tengo 24 años”.

Además, cuenta con las colaboraciones de Albert Pla y Judit Farrés, El Niño de Elche, La La Love You, Egon Calle y dos jóvenes cantautores que ya han enamorado a Latinoamérica: la chilena Denise Rosenthal y el mexicano Kurt.