El fugaz debut de Bad Bunny en el trailer de Narcos México T3

El primer tráiler de la tercera temporada de Narcos México ya ha visto la luz y nos ha dejado una gran, aunque fugaz, novedad: las primeras imágenes de Bad Bunny en su papel de Kitty Páez dentro de la popular serie de Netflix. El reggaetonero está a punto de ser parte de la temporada final que se estrenará en breve.

La serie, que brinda una visión del negocio global de las drogas a través de los personajes claves en la historia del narcotráfico, ya tiene preparada su tercera tanda de capítulos. Una nueva entrega que se centrará en la década de 1990 continuando la historia de Félix Gallardo tras su detención, lo que llevó a una guerra sin cuartel entre los principales cárteles de la droga de México.

Bad Bunny tomará el papel de Everardo Arturo Páez Martínez, alias Kitty Páez o el Kitty, una de las figuras claves dentro del cártel de Tijuana. También, fue integrante de la pandilla de Ramón Arellano Félix, llamada los Narcojuniors, que se conformó por jóvenes millonarios violentos dedicados al lavado de dinero y drogas. Bad Bunny por tanto será compañero de Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra y Luisa Rubino, quienes también han sido confirmados por la plataforma.

La tercera temporada de Narcos México tiene previsto su estreno el próximo 5 de noviembre poniendo fin a la doble entrega sobre el universo de la droga que comenzó con la popular Narcos. Una serie que contó la historia de Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes colombianos que llegó a controlar el tráfico de cocaína a nivel mundial.

"Me encantó la Narcos original, así que cuando anunciaron Narcos: México, me convencieron; me siento honrado de formar parte de la serie. Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas, ¡y me siento muy identificado con eso!" confesó Bad Bunny durante una entrevista con Entertainment Weekly.

Desde que se conoció la noticia apenas hemos podido ver algunas imágenes del set de rodaje con Bad Bunny caracterizado como Kitty Paez y esta fugaz aparición de apenas unos segundos en el tráiler de adelanto de la tercera temporada de Narcos México. Cabe destacar que lxs fans del cantante están más que entusiasmadxs por ver a Bunny en la pequeña pantalla. Ahora solo queda esperar hasta el 5 de noviembre para ver cómo se desenvuelve el famoso cantante y cómo le ha salido este personaje que a priori parece secundario en la trama.