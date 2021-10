Mercedes Milá: “No seré yo la que critique los realities”

Mercedes Milá vuelve a sus orígenes como periodista. Considerada una de las mejores de su generación, la catalana regresa al género de la entrevista con un programa en Movistar+ donde tendrá la oportunidad de hablar con aquellos rostros conocidos con los que se pulió como profesional.

En Milá vs. Milá, que se estrena en Movistar este miércoles 13 de octubre, Mercedes va a hablar con José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Ramoncín y Joan Manuel Serrat. Con todos ellos retomarán algunas conversaciones que se produjeron en los 70, los 80 y los 90, y tratará, también, de resolver asuntos pendientes.

¡Esta noche estrenamos #MiláVsMilá! 👏 Mercedes se reencuentra con José María García. Juntos revivirán la entrevista que Mercedes le hizo en 1986 y veremos cómo han cambiado a lo largo del tiempo.



👀 ESTRENO a las 22.05h en #0, (dial 7) de @MovistarPlus. pic.twitter.com/25symyvR9F — #0 de Movistar+ (@cero) October 13, 2021

No es la misma televisión la que se hace ahora que la que se hacía por aquel entonces. Sin embargo, la periodista tiene claro que la verdad sigue siendo imprescindible en la pequeña pantalla. "A la persona que se presenta en televisión se le ve la verdad en la cara, en las manos y en los ojos. Da igual que sea en el año 70 que ahora en el 2021", dice Milá en una entrevista con LOS40. "Va corriendo un riesgo porque es conveniente que no te equivoques, pero verdad había entonces y la hay ahora".

"No seré yo la que critique los realities"

En ese análisis, Mercedes Milá también dedica un tiempo al género televisivo que la convirtió en uno de los máximos exponentes de Telecinco: la telerrealidad. Gran Hermano eclipsó su vida y, aunque han pasado varios años desde su salida de la cadena, todavía cuesta sacarla del imaginario de tantísimos espectadores.

Ella ya no presenta realities, pero le sobran palabras buenas para el género que ella considera tan interesante e inesperado. "Me gusta y estoy bastante al tanto de lo que se hace. No lo sigo como antes, pero me resulta curioso, por ejemplo, un programa como el de La isla de las tentaciones", comenta. "Me flipa que haya personas que entren ahí y les sirva. El otro día vi un trozo en el que Jesús y Marina se ponían de acuerdo y dije: 'ole ahí la televisión'. Hay que ser valiente para desnudarse de esa forma".

Como todo, el reality también evoluciona, y más ahora con los inminentes estrenos de Insiders y Amor con fianza en Netflix. Mercedes Milá, sin embargo, no se moja demasiado: "No seré yo la que critique a los realities. No sé cómo acabarán y cómo evolucionarán, pero de verdad que creo que es un invento muy potente".

Recuerda: Mila vs. Milá, el nuevo programa de entrevistas de Mercedes Milá, se estrena este miércoles 13 de octubre en Movistar Plus.