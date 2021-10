Los Rolling Stones dejarán de tocar un emblemático tema para no “meterse en líos”

La perspectiva del tiempo, a veces, hace que las canciones se perciban de diferente manera. Algunos artistas o grupos como os Backstreet Boys han reconocido que sus temas no han soportado bien el paso de los años, y la corrección política del paso del tiempo hace que dejen de cantarla en próximos conciertos. Ahora, los Rolling Stones han reconocido que no están muy contentos con una de sus canciones más conocidas, y han decidido que no volverán a interpretarla en directo.

El guitarrista de la banda, Keith Richards, y el cantante, Mick Jagger, son los que han dado la noticia en una entrevista con el periódico L.A. Times. Se trata de su mítica canción Brown Sugar, y han confirmado que la han sacado del repertorio de su próxima gira. Todo ello, según han contado, por sus connotaciones esclavistas. "Estoy tratando de averiguar dónde está el problema. ¿No entendieron que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud?", comenzaban explicando las dos estrellas del rock.

En estos tiempos, donde la corrección impera en la música y en todo tipo de manifestación artística, los Stones han preferido no meterse en problemas y prescindir de la histórica canción, que lleva décadas como una de las imprescindibles en sus giras: "Por el momento no quiero entrar en conflictos con toda esta mierda. Pero espero que podamos resucitarla en toda su gloria en algún momento".

Brown Sugar llegó al número 1 en las listas de ventas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La letra de la canción describe una intensa atracción interracial entre Mick Jagger y una mujer anónima. Lo más cuestionable son las múltiples referencias estereotípicas e insensibles desde el punto de vista racial. 50 años después de su lanzamiento, los Stones han considerado que podría dañar sensibilidades.

The Rolling Stones - Brown Sugar (Live) - OFFICIAL

Entre las frases que se pueden escuchar en el tema, Mick Jagger habla de barcos llenos de esclavos para trabajar en plantaciones de algodón, además del tráfico de personas y castigos y latigazos. Todos estos temas, además de otros como el sadomasoquismo o la pérdida de la virginidad, no tratados además de forma crítica, hacen que no sea una canción oportuna en esta cultura de la cancelación.

"La hemos tocado todas y cada una de las noches que hemos dado conciertos desde 1970″, dijo Mick Jagger, al diario Los Angeles Times, antes de anunciar que para su nueva gira estadounidense, la primera sin Charlie Watts, decidieron no volver a tocarla.