Kidd Keo: “Llevo seis años de carrera a contracorriente”

Kidd Keo (Alicante, 1995) lleva seis años dedicándose a la música. Sus letras explícitas, sus rimas y su capacidad para crear toda una comunidad que va más allá de sus canciones lo han llevado a ser uno de los artistas trap más escuchados en España.

Tras triunfar con Back To Rockport a principios de 2020, el artista lanzó Rockport Espacial I, un EP de seis canciones donde el alicantino experimentaba junto al productor Yay con el electro. Tras el éxito de este trabajo y animado por las ganas de experimentar con este sonido, Kidd Keo ha sacado una segunda parte: Rockport Espacial 2. El artista ha vuelto a experimentar con el electro en seis nuevas canciones.

Para hablar sobre este nuevo trabajo, su colaboración con Omar Montes y lo que tiene preparado de cara a los siguientes meses, Kidd Keo se conecta a LOS40 Urban para charlar. ¡Y nos desvela muchos detalles sobre Rockport Espacial 2.

Pregunta (P): ¿Qué tal, Keo? ¿Dónde te encuentras ahora?

Kidd Keo: En Madrid.

P: ¿Y saliste ayer a celebrar el lanzamiento de Rockport Espacial 2?

Kidd Keo: No, me quedé aquí lanzándolo hasta las diez de la mañana.

P: ¿Son los mismos nervios que cuando sacabas tus primeros trabajos?

Kidd Keo: Sí, son iguales. Supongo que con el tiempo habrán evolucionado porque no me acuerdo de los nervios con los que empecé, pero siempre los tengo. Y cuando hago un evento o concierto, me entra la inquietud por dentro.

P: Pero será una inquietud buena…

Kidd Keo: Sí, siempre. Es lo que me da vida, ¿sabes? Hace que merezca la pena. Son ganas. Yo he estado toda la noche trabajando porque es lo que me gusta.

P: Vuelves a Rockport en esta segunda parte. En algunas entrevistas has hablado de que se trata de una ciudad en la que te imaginas que está tu música y tus creaciones, ¿pero sabías que existe de verdad?

Kidd Keo: No lo sabía. No sabía que existía una ciudad que se llamaba Rockport como tal.

P: Es una ciudad de Texas de 10.000 habitantes y un pueblo de Massachusetts.

Kidd Keo: ¿Hay alguna que sea portuaria?

P: Los dos pueblos tienen mar, aunque no sé si puerto.

Kidd Keo: Nada, porque se están desarrollando ahora. Tengo yo alcaldes filtrados. (risas) La idea que tuve realmente es de un videojuego de 2015 de coches. Es una ciudad de Need for Speed. Es donde recuperas el coche cuando lo pierdes. Luego tienes que escapar de allí y saltar por un puente gigante que está en construcción. Sé que también existe una marca de zapatos con este nombre. La parte ficticia de esta ciudad es de un videojuego, pero para llevarlo a la vida real me hace falta un donante y es mi ciudad. Es Alicante, pero es Rockport.

P: Un Alicante un poco diferente…

Kidd Keo: Bueno, no te creas. Que en Alicante se lía mucho con los coches.

P: ¿Estaba pensado desde un principio que fuesen dos partes o surgió después de sacar Rockport Espacial?

Kidd Keo: No. Rockport Espacial 1 fue un disco experimental, ya que nunca había hecho electro. Saqué mis cinco temas junto a Yay. Lo hice durante la cuarentena. No podía salir y estaba encerrado. Como cambió el mundo, cambió mi música. Empecé a hacer música electrónica. Cuando yo terminé Rockport Espacial 1 le dije a mi manager que quería sacarlo la siguiente semana para ver cómo reaccionaba mi público. Y mi público respondió muy bien. Me encantó hacer el disco en sí. Es verdad que este segundo disco ha sido mucho más pensado y hecho para evolucionar, tanto el mundo de Rockport como yo mismo. He tardado un año en hacerlo.

Como cambió el mundo, cambió mi música

P: Pero sí que es una continuidad, ¿no?

Kidd Keo: Sí. Si en mi primer disco quería introducirme al mundo de la electrónica a mi manera, en este segundo quería expandir mi música electrónica al mundo.

P: ¿Lo has lanzado ahora porque empieza a haber menos restricciones a la hora de salir y poder disfrutar de esta música en salas?

Kidd Keo: Totalmente coincidiencia. La producción del disco ha coincidido. Yo empecé a hacerlo hace un año. Me tomé cuatro meses por tema. Había algunos que, a los cinco meses, me parecían una mierda y tenía que hacerlos de nuevo. Ha sido un proceso creativo que ha terminado ahora. Muy agradecido de que haya coincidido. Porque el primer disco nadie lo pudo bailar. Yo creo que mis canciones tienen una esencia que obviamente se van a disfrutar más en una discoteca. Pero canciones como Niño Roto son temas que, aunque sean electro, no solo sirven para ser pinchadas en una discoteca. Yo he hecho música electrónica con esencia de trap. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una fusión.

P: Has colaborado con Omar Montes en TikTak Love, ¿cómo os conocisteis? ¿En qué momento se sumó a la colab?

Kidd Keo: A Omar lo conozco de hace tiempo y sobre todo mi manager. Omar ha pasado mucho tiempo en Benidorm cuando era más jovencito. Yo soy de esa zona y mi gente lo conocía. Soy más pequeño que él, pero sí que lo conocía. La colaboración con Omar Montes es una cosa predeterminada mía. Rockport Espacial 2 es una cosa experimental donde queríamos mezclar la música electrónica con esencias diferentes. Omar Montes era la persona de España cuyo registro pegaba menos con el mío. Tenemos rollos muy distintos. Lo que quería era juntarlos y que, sonase a Omar Montes y Keo, pero siendo distinto. A mí me gustaba mucho la voz de Omar. Le pedí que me enviase un tema y lo hizo.

P: ¿Entonces la electrónica te está sirviendo para unir otros estilos distintos?

Kidd Keo: Sí. Es lo que no he conseguido hacer cuando escribo música de normal. Lo hago de manera tan personal que es difícil que colabore con alguien. Escribo historias personales entonces cómo le voy a decir a alguien que la cante. Estoy hablando de mis cosas y son ultrapersonales. Por eso la música electrónica la hago personal pero con el sonido. La canción que traía Omar Montes era un reguetón guapísimo y lo adaptamos para que encajase mi voz.

P: Dices que en Rockport Espacial no muestras tanto tu vida personal, pero En Soy Así hablas de ti…

Kidd Keo: Pero ahí no hay colaboración. Los procesos musicales para Rockport Espacial cada uno ha sido como una película. Yo he descubierto otro yo ahí. Muchas de las canciones parten de una canción que yo he hecho y cuyo estribillo, aunque me guste el estribillo y la letra, no consiguió cuajar. Eran canciones que no veía cómo sacarlas y pensé en darles la vuelta musicalmente. Todas parten de una base totalmente diferente. Todas ellas parten de la lírica.

P: Y los estribillos funcionan en Rockport Espacial.

Kidd Keo: Sí, pero porque es una técnica que nos hemos inventado Yay y yo. Desde que hemos sacado Rockport Espacial mucha gente nos ha hablado para hacer cosas parecidas, pero es que no va a funcionar. Porque es la forma que tenemos él y yo de hacer la música. Es un proceso. Es nuestro flow. ¿Sabes?

P: ¿Volverás a Rockport en un siguiente trabajo o te apetece llevar a tus fans a otro universo a través de tu música?

Kidd Keo: No, no voy a cambiar de ciudad. Ha sido un proceso para llegar hasta aquí. Mi primer MP fue Bienvenidos a Gotham. Dos después era Keoland, que es otro terreno. Y con Rockport he conseguido ponerme en lo que me representa ahora: ese Keo joven barra adulto. Lo que voy a hacer va a ser desarrollar Rockport. No tengo intención. Tengo intención de seguir desarrollando la ciudad. Eso no quiere decir que mi estilo musical no vaya a cambiar. Una cosa es la ciudad donde desarrollamos algo y otra cosa es la banda sonora de la ciudad. Yo le estoy dando a mi ciudad unas bandas sonoras distintas. El siguiente disco que haga no va a ser Rockport Espacial 3. Que saldrá, pero no será de forma continua. Será un trabajo que tengo ya terminado con otro tipo de música. Es igual que en la ciudad de Madrid hay gente que escucha reguetón, trap, electro o pop.

Voy a seguir desarrollando Rockport

P: Hace unos días escribiste en Twitter, “Qué dificil es triunfar haciendo lo que nadie apoya”. ¿No te has sentido apoyado en tu carrera?

Kidd Keo: Sí. Bueno no. Vamos a explicarlo. Yo tengo un público al que le debo todo. Llevo seis años de carrera a contracorriente. Triunfando sí, ¿pero cuántos reguetones me has visto hacer? La movida es que desde que salí en la música he intentado no seguir lo que se esperaba que iba a hacer. Yo tengo un público que a mí me quiere y me sigue incondicionalmente. Eso es lo que me permite a día de hoy sacar proyectos. No soy un artista apoyado por la popularidad social cada vez que saco un tema. Tengo que demostrar que es un tomazo y que el tema se pegue.

P: ¿Te ha llamado ya Broncano para volver a La Resistencia?

Kidd Keo: No sé, siempre que voy se quedan como a mitad, ¿no? Es que yo hablo mucho y entonces doy mucha información cuando me dejan. Quiero ir, aún no me han llamado.

P: ¿Te contó si probó el Keo Kush?

Kidd Keo: No me dijeron nada. A la siguiente se lo diré. Además, ahora que saco mi nuevo Keo Kush dentro de unos meses. La siguiente vez que vaya le llevaré la nueva.