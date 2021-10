Adele publica la fecha y la portada de su nuevo disco ‘30’

Uno de los discos más esperados del año está a punto de salir. Cinco años han tenido que esperar los fans para poder escuchar lo nuevo de Adele. Y es que la británica está de vuelta. ¡Y por fin conocemos la fecha y la portada de 30, su nuevo trabajo!

Adele ha compartido con sus millones de seguidores y seguidoras la esperadísima fecha de lanzamiento. Nada más y nada menos que el viernes 19 de noviembre. Nosotros ya lo tenemos apuntado en nuestra agenda.

Además, la estrella musical ha compartido la portada. Se trata de un retrato donde aparece perfil sobre un fondo verde. La cantante vuelve a apostar por el minimalismo a la hora de sacar la portada. Y es que la joven siempre apuesta por la elegancia en sus portadas.

Adele se sincera sobre '30'

Junto a la portada y la fecha, Adele ha querido compartir unas palabras sobre el proceso de creación del disco:

“Sinceramente, no esperaba estar aquí de este modo cuando lo empecé hace tres año. Más bien, lo contrario. Siempre he confiado en mi rutina y en la coherencia para sentirme segura. sin embargo, allí estaba, a sabiendas -incluso voluntariamente-, lanzándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior”, ha empezado contando Adele en el comunicado.

Y es que durante estos años, la vida de Adele ha pegado un cambio de 180 grados. Sobre todo debido a su separación de Simon Konecki, con quien llevaba casada desde 2016. “He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo de este camino. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto de nuevas”, ha continuado explicando.

“Por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos y me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en toda mi vida”, ha dicho Adele.

La estrella ha continuado explicando que 30 ha sido “un paseo a través del periodo más turbulento” de su vida. Además, la joven termina con una bonita reflexión: "He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. El hogar está donde está el corazón".

Este mismo viernes, 15 de octubre, podremos escuchar el primer adelanto de este disco: Easy On Me. Teniendo en cuenta la expectación que ha generado, estamos seguros de que va a convertirse en todo un hit desde el primer momento.