Adele adelanta por sorpresa Easy on me: así suena su nueva canción

Nos temíamos que no íbamos a llegar al 15 de noviembre. Nos mataba la curiosidad y la impaciencia por conocer cómo sonaba la nueva canción creada por Adele: Easy on me. Y la británica ha atendido a nuestras súplicas. A través de un IG Live la solista ha adelantado por sorpresa un pequeño fragmento de su nuevo single.

Un tema en el que la cantante ha querido hablar de la experiencia vital que ha experimentado en primera persona durante los dos últimos años junto a un espectador implacable: su hijo. Mientras recibía preguntas de sus incondicionales en pleno directo en las redes sociales, la intérprete soltó un fragmento de su nueva canción que se estrenará este mismo viernes.

Además dejó caer algunos detalles sobre la temática de esta canción que promete convertirse en uno de los próximos hits del 2021. Unas pistas que ya había mostrado también en su reciente entrevista con la revista Vogue: "Mi hijo me hace muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que, a veces, simplemente no tengo una respuesta. Por ejemplo: '¿Por qué ya no podeis seguir viviendo juntos?'. Sentí que quería explicarle todo, a través de este disco, y que cuando tenga veinte o treinta años, sepa quién soy yo y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces siento que lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar"

Hemos podido ver un pequeño fragmento del vídeo en blanco y negro de Adele en el que vuelve a apostar por la estética que tan buenos resultados le dió con Hello o Someone like you y también ha adelantado un pequeño fragmento de la letra de la canción: "There is no gold in this river that I’ve been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters but I can’t bring myself to swim when I am drowning in the silence, baby let me..."

Easy on me, primer adelanto de su nuevo disco: 30

Con cuentagotas vamos conociendo detalles de lo que será el nuevo proyecto musical de Adele. La británica ya ha confirmado el estreno de Easy on me como primera adelanto que su cuarto álbum de estudio que podría llevar por título 30.

De este trabajo hemos conocido además que no tendrá ningún artista invitado pero sí dos productores de renombre como son Max Martin e Inflo y algunos compositores como Shellback y Tobias Tesso Jr que han ayudado a la inglesa en las letras de algunas canciones.