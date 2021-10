Así suena “Llueve sobre mojado” de Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna

Pablo Alborán lanza nuevo tema este viernes 15 de octubre. Nada más y nada menos que Llueve sobre mojado. El tema se ha convertido en uno de los más esperados del momento. ¿La razón? El malagueño ha unido su voz a dos de los artistas más solicitados de la industria española: Aitana y Álvaro de Luna.

Aunque la colaboración entre la intérprete de 11 Razones y el de Vértigo llevaba tiempo fraguándose. Y es que en 2019 intervambiaron una serie de tuits sobre hacer música juntos, la noticia ha sido una gran sorpresa para los fans de ambas estrellas. Además, que Álvaro de Luna también esté en la canción ha sido muy bien recibido por parte de los fans.

Para que la espera sea más llevadera hasta el viernes, Pablo ha querido compartir con sus fans un pequeño adelanto de la canción. Lo ha hecho a través de un vídeo de TikTok en el que hemos podido comprobar el tipo de sonido.

Para la ocasión, Pablo ha dejado de lado las baladas y ha apostado por un pop rock que le queda de maravilla. Y es que el cantante parece estar como pez en el agua en este género. Solo hay que ver la sonrisa que tiene mientras canta el tema.

"Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón y eso ya me ha pasado en el mes de abril. Siempre me olvido que el olvido siempre se acuerda de mi. Llueve sobre mojado", podemos escuchar. Vamos, que el cantante ha compartido una parte del estribillo.

Aitana compartió un vídeo de OT con Pablo Alborán

Cuando se publicó la noticia de que Aitana y Pablo Alborán iban a sacar Llueve sobre mojado, la catalana compartió un momento en el que ambos coincidieron por primera vez. Fue en Operación Triunfo 2017 cuando Pablo acudió al programa para promocionar uno de sus singles.

Cuando Roberto Leal le preguntó qué consejo le daría a los concursantes, Pablo empezó a hablar y en un momento se refirió a Aitana. Ella, sorprendida, dijo "Se sabe mi nombre". Ahora, tal y como dice en uno de sus últimos tuits, también tiene un tema con él.

sois conscientes de que ahora @pabloalboran a parte de saber mi nombre, TENGO UNA CANCIÓN CON ÉL Y ÁLVARO DE LUNA🥲😬 muy fuerte la vida #LLUEVESOBREMOJADO — Aitana (@Aitanax) October 11, 2021

"Sois conscientes de que ahora Pablo Alborán a parte de saber mi nombre, tengo una canción con él y Álvaro de Luna. Muy fuerte la vida", ha dicho la joven. Pablo. por su parte, ha contestado el siguiente mensaje: "Eres consciente de que lo logramoss. Qué ganazas tenía. ¿¿¿Qué pasará en el videoclip???".

Tendremos que esperar hasta el viernes para saber qué pasará en el videoclip. Pero nos morimos de ganas de saberlo.

Por si todavía no te has enterado, Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna están nominados a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Puedes ver aquí todos los nominados y nominadas.