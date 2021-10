‘Llueve sobre mojado’, la nueva canción de Pablo Alborán con Aitana y Álvaro de Luna

¡Por fin Pablo Alborán ha decidido soltarlo! El artista malagueño ha comunicado en un tweet este lunes, 11 de octubre, el nombre de su futuro single: Llueve sobre mojado, que sacará el próximo 15 de octubre con Álvaro de Luna y Aitana.

El intérprete de Saturno sabe muy bien guardar los secretos para luego soltarlos como bombas. Hace un mes, Alborán empezó lo que él mismo llamó "el juego de Alborán" para que sus fans descubrieran el nombre de su próximo sencillo. Las pistas eran sencillas, según para el artista, porque tan solo eran 3 palabras. Para ello, teníamos que correr al perfil de Spotify del malagueño para ver entre sus canciones más escuchadas las posibles pistas.

Sin embargo, al vocalista le estaba costando no desvelar la solución del juego, pues en su cuenta de twitter nos decía: "Yo no aguanto más... Creo que mañana voy a publicar la portada de #LlueveSobreMojado". "#LlueveSobreMojado no viene solo. De hecho, somos 3", nos confesaba Pablo.

Pero quién nos iba a decir que esto iba a ser cosa de tres. Llueve sobre mojado llevará las armoniosas voces de Aitana y Álvaro de Luna, una sorprendente colaboración que ha revolucionado totalmente a los fans en redes sociales llegando a ser tendencia en Twitter.

La noticia ha cruzado el Atlántico, pues ahora también es tendencia en Twitter de países como Chile y en México, en los que Alborán es muy querido.

Más de Aitana y Álvaro de Luna

La cantante catalana Aitana y el sevillano Álvaro de Luna no se cansan de seguir sacando temazos. Hasta hace poco, Melendi nos develaba la lista de colaboraciones que iba a tener su nuevo disco de estudio Likes y cicatrices, en el que la canción La electricidad cuenta con la corriente de voz de Aitana.

Por otro lado, Álvaro de Luna prometía demasiado desde que abandonó Sinsinati y cuando su tema Juramento Eterno de Sal llegó al número 1 de LOS40 el pasado mes de abril. Ahora el artista celebra el lanzamiento de su sencillo París, una canción romántica que hace un pequeño homenaje a la principal ciudad del amor.

Por el momento, nos tocará esperar hasta el 15 de octubre para escuchar el nuevo sencillo que se avecina con este proyecto de tres. Seguro que nos dejará con la boca abierta.