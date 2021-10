Megan Fox comparte su explosiva sesión de fotos con Machine Gun Kelly y confiesa que sufre dismorfia corporal

Si miramos las últimas alfombras rojas importantes podemos certificar que la pareja más ardiente del momento es la formada por Megan Fox y Machine Gun Kelly. Desde que coincidieron en el rodaje de una peli y sintieron una conexión espiritual inmediata, la pareja ha exhibido su pasión sin ningún pudor.

La última prueba la tenemos en la edición británica de GQ Style donde protagonizan una sesión de fotos bastante sugerente, en su línea. Y llega acompañada de una entrevista que comienza hablando del tatuaje que se han hecho los dos a juego. Ahora llevan escrito ‘el cuento de hadas más oscuro", una frase que según explica la actriz, "alude a uno de los primeros mensajes de texto que nos enviamos".

Recuerdan su primer encuentro en una fiesta de esta publicación. Ella le dijo que olía a maría y él contestó: “Hola, soy marihuana”. Pero fue un encuentro fugaz en el que ni siquiera pudieron verse las caras. Años después llegaría su encuentro en el set de rodaje.

Historia de un amor intenso

Comenzaron a escribirse whatsapp, luego a las llamadas telefónicas de tres horas y llegó lo inevitable. "[Yo estaba] definitivamente abierta [al] amor, pero no anticipé entrar directamente en mi alma gemela de esa manera. Obviamente, había superado la forma en que había estado viviendo, y esos caminos se alinearon, esas puertas se abrieron. Era [como si] todos los obstáculos que nos habían mantenido separados durante todos esos años [hubieran sido eliminados] y finalmente pudiéramos cruzarnos”, explica la actriz sobre el inicio de su relación.

No han dudado en recordar cómo fue su primera cita. Él la llevó en un Cadillac convertible de 1974 y escucharon a Ella Fitzgerald. La llevó al borde de un cañón donde tenía un amigo esperando con un picnic dispuesto sobre una manta y un mar de rosas. Luego condujeron por Sunset Boulevard hasta el Teatro Roxy, que estaba cerrado. "Fuimos a la azotea, tocamos pop punk y nos besamos", cuenta.

Ambos están viviendo un amor que va más allá de lo físico. Ella desde sus inicios destacó por su belleza y convertirse en una sex symbol no ayudó a que la crítica se pusiera de su parte. Pero superó aquello con mucha meditación y ahora no guarda rencor.

Chicos con problemas

Eso sí, asegura que no ha sido fácil. "Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser muy fácil’. Lo más probable es que no se sientan así sobre sí mismos”, explica antes de confirmar que padece dismorfia corporal. Se trata de una enfermedad mental que le hace ver en sí misma deformidades que le crean ansiedad. “Tengo muchas inseguridades profundas”, confiesa.

Él no se queda atrás, sufre de estrés postraumático debido a su difícil infancia y sus problemas con las drogas. Sabe que no tiene un carácter fácil. "Básicamente estoy tratando de vivir sin morir rápidamente todos los días", explica.

Aunque escucharles hablar sobre su relación es creer en el amor, aseguran que no todo es idílico y de ahí que hablen de su historia como un cuento de hadas oscuro. “Es un éxtasis y una agonía, seguro ... No quiero que la gente piense que algo es perfecto para nosotros. No dije que fuera el cuento de hadas más oscuro sin ninguna razón. Dios te ayude si nos hubieras conocido el sábado pasado”, expresaba MGK.

Ahora están compartiendo ese camino de convivir con sus problemas conscientes de que ya no están solos.