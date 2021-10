El juego del calamar: el creador de la serie plantea una segunda temporada

La serie surcoreana El juego del calamar se ha convertido, de manera oficial, en la serie más vista en Netflix. Y eso que la serie lleva muy poco tiempo en la plataforma de streaming, concretamente desde el 17 de septiembre de 2021. Ahora, a medida que los usuarios terminan de ver la serie, todos se hacen la misma pregunta: ¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

El juego del calamar ha batido los 82 millones de espectadores de la serie estadounidense más vista en Netflix: Los Bridgerton. En esta categoría también podemos incluir Gambito de dama o La casa de papel. Ahora la serie de Hwang Dong-hyuk es la primera producción de esta plataforma que supera los 100 millones de visualizaciones en solo un mes. Sin embargo, parece que está en el aire crear una segunda temporada en el futuro, que podría ser para finales de 2022 o comienzos de 2023.

De momento, el gigante de streaming no ha comunicado la renovación de la gran serie, pero tenemos la sensación de que en unos próximos meses tendremos la esperada noticia. Según The Hollywood Reporter, el creador de la serie ha admitido recientemente que le gustaría tener una segunda temporada más profunda en su significado. El final de la primera temporada fue bastante abierto y ambiguo para muchos de sus fans, razón por la que se está barajando otra temporada más.

Además, Dong-hyuk ha comentado que le gustaría desarrollar más la vida de ciertos personajes que han ido sobreviviendo o muriendo en la primera temporada. Esto conllevaría a la inclusión de nuevos protagonistas, es decir, nuevos participantes y nuevos juegos a los que sobrevivir. Para el director y guionista surcoreano, la experiencia ha sido totalmente asombrosa que no se creía que iba a ser todo un éxito.

En este caso, se depende mucho de la plataforma de entretenimiento para conocer cuándo renueva la serie y cuándo empieza la producción de la misma para definir bien la fecha de estreno de la segunda temporada de El juego del calamar. Todavía no está claro nada, ya que Hwang ha declarado en diversos medios que no tiene en mente la creación de una season 2, pero si la hubiese su inspiración volvería con fuerza.

"No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante cansado solo pensar en ello. Pero si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y

querría contar con varios directores experimentados", declaró Hwang a la revista Variety.

"Tardé seis meses en escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente

con amigos, y recogí pistas para mejorar a través de mis propios lanzamientos y de sus respuestas", añadió el director.

Al parecer, nadie ni el propio Hwang Dong-hyuk quiere que el juego acabe. Veremos hasta dónde puede llegar esta serie.