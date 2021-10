Mikel Erentxun: “Seguimos en el libro Guinness con el concierto más multitudinario en España”

Una carrera musical de 35 años debe ser celebrada con honores. Es lo que ocurre con Mikel Erentxun, uno de los grandes de nuestro país, que ha vertebrado a varias generaciones con sus temas. Desde que arrancó con Duncan Dhu hasta su trayectoria en solitario, el vasco es uno de los nuestros y ahora, para celebrar esta efeméride, nos acompaña en Morning Box para hablar de su nuevo disco y sus proyectos.

Amigos de guardia es un doble álbum en el que se une a algunas de las voces más consolidadas del panorama musical. "El disco nació a principios de 2020 por una efeméride muy bonita que eran los 35 años del primer disco de Duncan Dhu", recuerda el artista, que únicamente tenía pensado hacer varios conciertos para celebrarlo. "Finalmente se convirtió en un disco después del confinamiento, empezó a crecer como las bolas de nieve: finalmente se convirtió en 20 canciones, con más invitados que temas", dice Eretxun.

En el álbum han colaborado grandes nombres de diferentes generaciones de nuestra música, como Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Iván Ferreiro, Amaral, Santi Balmes, Amaia, Andrés Calamaro, Quique González o Diego Vasallo. "Lo mejor de este disco es el cariño y la entrega de toda la gente que ha participado. Hay muchos artistas que no conocía personalmente. Es la gente que admiro, quería que estuvieran los artistas que más respeto del país, y tuve que pedir el teléfono para llamarlos. Todos dijeron que sí con una entrega absoluta", dice ilusionado.

Una de estas artistas, la última en apuntarse, fue Amaia, con la que comparte una divertida anécdota. "Ella no me conocía, no sabía quién era como artista. No había ninguna canción del álbum Canciones, y ahí es donde entró ella con Ojos negros. Me vino la imagen de Johnny Cash cantando con su hija o su nieta. El salto generacional era tremendo", dice el artista.

Mikel Erentxun - Esos ojos negros feat. Amaia (Videoclip Oficial)

El músico no quiso parar durante el confinamiento, y todos los días, después del aplauso sanitario, compartía a través de Instagram sus canciones. "Se convirtió en un hábito que me ayudaba a estar muy centrado cada día me asomaba a Instagram a tocar mis canciones", recuerda de aquella etapa de parón.

El concierto más grande de nuestro país.

Ocurrió en 1992, dentro de las celebraciones de la Expo de Sevilla. El músico participó con Duncan Dhu en el que aún es el concierto más multitudinario celebrado en nuestro país. "Fue en la gira Supernova. El escenario era enorme, con la primera pantalla que Sony fabricaba de grandes dimensiones. Llegó a tal punto que fue la única vez que nos sacaron con un coche de policía. Nos sentimos estrellas del rock", reconoce el artista.

También en Sevilla ocurrió una de sus experiencias más desagradables sobre un escenario. Ocurrió en la gira de Piedras, el siguiente disco de la banda. "Me estaba acercando al público y alguien me agarró de la manga y me caí, me rompí la mano", recuerda. Tuvo que volver a seguir cantando hasta que terminó el show.