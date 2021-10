Christofer Guzmán desaparecido en redes por una intervención mientras en ‘La última tentación’ sigue sufriendo

Mientras que Fani Carbajal no ha cesado su actividad en redes, el caso de su chico o ex chico, que todavía no lo tenemos claro, es otra cuestión. El caso es que Christofer Guzmán llevaba un tiempo ausente.

Algunos pensaban que era para tomarse un descanso de la exhibición pública ahora que se está volviendo a cuestionar su comportamiento respecto a su chica. Fani volvió a La última tentación para demostrarle que lo de la primera edición fue un error y que no sería capaz de volver a caer en la tentación.

Claro que las buenas intenciones le duraron poco y en seguida cayó en los brazos, o más bien los labios, de Julián, el que hasta antes de entrar era uno de sus enemigos. Cosas que pasan en República Dominicana.

El caso es que tras una hoguera de confrontación muy tensa donde Christofer dejó patente su decepción y dejó claro que lo suyo se había acabado, muchos dudan que vaya a ser algo definitivo.

Hay quien no cesa de reprocharle que perdone una y otra vez a una mujer que no deja de darle pruebas de su poco respeto y fidelidad hacia él. Pero es que es lo que tiene el amor, y parece ser que él está locamente enamorado de ella. Aunque también hay quien piensa que todo esto no es más que un montaje apañado entre ellos para tener protagonismo en el programa.

A estas alturas todavía no sabemos cómo terminó la cosa entre ellos en la grabación en la isla y no tardaremos en saberlo, pero lo cierto es que su ausencia en redes no ha tenido que ver con nada de eso.

Una intervención

"Muchas gracias por vuestro apoyo. Llevo tres días sin subir nada porque he tenido una intervención hace poco y me estoy recuperando. Un beso muy grande a todos", escribía en sus stories. Así que, misterio desvelado.

Aunque nos queda conocer los detalles de esa intervención. No es la primera vez que le sucede. Nada más salir de la isla en su primer viaje, se sometió a una operación estética. También una infección en la muela le llevó a tener que someterse a otra intervención. ¿Qué habrá sido en esta ocasión?

Seguro que pronto nos lo cuentan.