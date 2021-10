Christofer no se calla nada con Fani en ‘La Última Tentación’ tras ver su nueva infidelidad: “Me das asco”

La Última Tentación se ideó para saldar cuentas pendientes de los participantes más populares de las tres ediciones, y está cumpliendo con creces las expectativas puestas por la audiencia. Las parejas, de lo más polémicas, se encontraron con las únicas personas que podrían hacer temblar los cimientos de sus nuevas relaciones. Y entre ellas se encuentran Fani y Christofer, que ya revolucionaron el formato en su primera temporada.

Fani entró al debut del formato en España de lo más férrea ante un tentador llamado Julián, y aunque le ignoró, terminó cayendo en las redes de Rubén, otro de los solteros de la villa. Su novio -que no se esperaba unos cuernos, puesto que fueron al programa para trabajar precisamente los celos de ella-, acabó abandonando el reality de vuelta a España, aunque volvieron a salir de nuevo a los pocos meses.

Su vuelta a República Dominicana era toda una prueba de fuego por la fidelidad de Fani… Y el fichaje del ya mencionado Julián terminó por hacer tambalear todo para la madrileña. Después de mucho tonteo terminaron por fundirse en un beso, algo que Christofer -como es lógico- no se ha tomado nada bien:

💣 Así ha reaccionado Christofer al ver el beso entre Julián y Fani



🔵 #LaÚltimaTentación4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/K1vy8Q7707 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 6, 2021

En una hoguera de confrontación pedida por ella, su novio ha tenido que ver todas las imágenes que contenían tonteo de su parte. Precisamente pidió esta reunión porque tras el beso empezó a sentirse muy mal, aunque eso no ha sido excusa para que su chico la perdonase en el acto. De hecho, lejos de mantener la paz, se enfurecía y le contestaba todo lo que no le dijo en su día públicamente.

"No te puedo ni mirar a la cara, tía"

El cabreo de Christofer preocupó a la audiencia, ya que empezó mucho antes de saber que su novia le había vuelto a ser infiel. Los vídeos de Fani tonteando, bailando y diciendo alguna que otra verdad a los solteros no le estaban gustando nada, por lo que empezó a decir que le tenía ningún respeto como novio.

Fani decide continuar en 'La Última Tentación':"Me quiero quedar y que él vea que esto no va a volver a ocurrir" 😱



¿Qué os parece?



🔵 #LaÚltimaTentación4 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/4FHmq4hwE4 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 6, 2021

Según veía más imágenes, sus comentarios subían de tono a "me das asco" o "no te puedo mirar a la cara, tía". Ante esta reprimenda, Fani sacaba pecho y le echaba en cara que quizá él no era el hombre de su vida y no le complementaba como pareja. Aunque el argumento le duró poco, pues pocos minutos después se echaba a llorar y a rogarle perdón junto a otra oportunidad.

"Fui el primero que me tragué mi dignidad por perdonar a la mujer que amo, pero esto ya..." decía él ante una Sandra Barneda tan neutral como de costumbre. Siendo ya la segunda vez que recibía cuernos en la misma situación, decidía quedarse bien a gusto diciendo todo lo que pensaba. Eso sí, ambos escogieron quedarse en el programa para seguir viviendo la experiencia. Algo que, viendo los antecedentes de la pareja, solo puede indicar una nueva oportunidad para su amor.