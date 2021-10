LOS40 Classic entrevista a Giles Martin, el hijo de George Martin, mítico productor de los Beatles

Si hay un disco de los Beatles sobre el que se ha hablado y especulado, ese ha sido Let it be. Lanzado en 1970, es considerado por muchos críticos y fans como el gran divorcio de la banda, pero lo cierto es que hay mucho más detrás de esa afirmación. Ahora, este álbum resucita en una versión ampliada con muchos extras y remasterizado.

Giles Martin, hijo de Sir George Martin, el Quinto Beatle, mítico productor de los discos de los Beatles, ha sido el que se ha encargado de este lanzamiento. Una edición especial de Let it be. Lo interesante es todo el material inédito que se publica y que no se trata de una remasterización, sino de nuevas mezclas para las que se han grabado de nuevo los instrumentos. Es como volver a grabar el disco, con un sonido muy poderoso.

Para conocer de cerca los detalles de este lanzamiento, Mónica Ordóñez entrevista a Giles Martin, el hijo del gran productor del cuarteto de Liverpool, que ha tenido que ganarse a pulso el derecho para retomar este material de John, Paul, Ringo y George.

"Let it be fue el último disco que publicaron los Beatles y siempre se ha visto como un disco que nació de una profunda tristeza. Pero esto no fue así", es una de las primeras afirmaciones de Martin. Con sus declaraciones, ya podemos vislumbrar que la idea de que la banda estaba rota durante la grabación del álbum puede no ser tan acertada como hemos pensado durante décadas.

Una entrevista que publicaremos a lo largo de la próxima semana, y con la que conoceremos a fondo el proceso de remasterización de un disco tan emblemático. Además, conoceremos cómo era su relación con su padre y cómo eran las sesiones de grabación de los Beatles. Una ocasión perfecta para que los fans de la banda conozcamos más sobre sus últimos años.

Let It Be contiene grabaciones inéditas de las sesiones de grabación, ensayos y jams en el estudio, y además incluye el Get Back LP de 1969 anteriormente no publicado. Ya está disponible.