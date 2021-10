Dwayne Johnson ‘La Roca’ ahora también rapea

Dwayne 'La Roca' Johnson será el último actor que acaba de dejar clara su cara más polifacética. El ex luchador y actual actor ha probado suerte en la industria musical con una canción de rap llamada Face off y en la que colabora con Tech N0ne junto a Joey Cool King Iso.

Su estreno en esta nueva disciplina ha generado opiniones a favor y en contra. Entre los que aplauden su atrevimiento tienen como argumento a favor los más de dos millones de reproducciones que la canción tiene ya en su canal oficial de Youtube. Entre los detractores, los que opinan que no se le da nada bien rapear.

The Rock primero fue estrella de la WWE, posteriormente uno de los actores mejor pagados de Hollywood, gran empresario y hasta actor de doblaje. Precisamente en uno de sus largometrajes, Moana (Vaiana), ya pudimos descubrir su talento para cantar en algunos de los temas cantados por Maui.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dwayne Johnson compartio con todo el mundo y con sus millones de seguidores su debut en esta canción llamada Face-off. Como decía, la canción ha recibido reacciones encontradas. Algo que suponemos que el músico y actor ha tenido en cuenta para confirmar que no quiere dedicarse a esto profesionalmente.

"No está en mis planes dedicarme a la musica. Pero vi que era una buena oportunidad en una canción que me inspiraba. Menos mal que el resultado no apesta" ha explicado Dwayne Johnson, La Roca.

El entrentamiento de La Roca con Vin Diesel

Pero la presentación de su primera canción como rapero no ha sido la única gran noticia de La Roca durante esta semana. El actor también ha querido dar luz sobre su rumoreado enfrentamiento con Vin Diesel provocado por sus papeles protagonistas en Fast and Furious.

En una entrevista con Vanity Fair explicó que somos filosóficamente dos personas distintas y nos acercamos al negocio del cine de diferentes maneras. Lo llamaría una reunión de claridad. Tuvimos una muy buena conversación en mi camerino, donde me di cuenta de que somos de dos espectros distintos, así que acordamos dejar todo ahí" aseguró La Roca sobre la polémica.