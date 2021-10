Adele, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Camilo y Natalia Lacunza aterrizan con sus nuevas canciones

Todos esperamos siempre la llegada del viernes, porque eso significa que escuchamos las canciones recopiladas que nuestros artistas favoritos han lanzado durante la semana. Y prepárate porque llega un buen repertorio de éxitos.

El pasado viernes 8 de octubre, C. Tangana, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Justin Bieber y Maneskin fueron algunos de los que decidieron deleitarnos con sus temazos. Pero ahora le toque a otro elenco de artistas que tampoco te van a dejar indiferentes. ¡Dale al play!

Viernes 15 de octubre

Adele - Easy On Me. La británica ha vuelto, y lo ha hecho con un sencillo que adelanta cómo sonará su próximo álbum 30. Se trata de una bonita balada que habla de su propia vida y de cómo ha superado los distintos altibajos. Además, nos muestra a una Adele resurgida de entre sus cenizas y dispuesta a vivir todo lo que le quedaba pendiente.

Alejandro Sanz - Mares De Miel. El madrileño llega con un nuevo tema en el que fusiona su estilo con toques de flamenco, sacando a relucir sus raíces. El artista nos emociona con su desgarradora voz y su estilo único.

Pablo Alborán, Aitana, Álvaro de Luna - Llueve Sobre Mojado. Todos esperábamos la publicación de esta colaboración y al fin se ha hecho realidad. Estos tres artistas se unen en un tema de corte pop que habla sobre esas relaciones que se pierden y no tienen ninguna solución. Sus tres voces forman una combinación de sonidos muy especial.

Camilo, Evaluna - Índigo. Ambos nos han hecho partícipes a todos de las distintas etapas de sus vidas. No solo de su boda y de su luna de miel, sino también de la mudanza a su primera casa. Ahora, ambos han anunciado que van a ser padres al ritmo de esta bonita canción que nos ha emocionado a todos.

Natalia Lacunza - Cuestión De Suerte. La artista vuelve con una canción Synth Pop que canta al primer amor. Llega con una producción actual y unos arreglos básicos que convierte la canción en una flecha directa al corazón.

Duki, Justin Quiles, Bizarrap - Unfollow. Otra colaboración que todos esperábamos era la de estos tres artistas. Duki continúa con su discografía de reggaeton con la mejor compañía. Usan rimas de lo más pegadizas con un beat que fusiona el reggaeton old school con los sintetizadores del famoso productor.

Malú - Se Busca. La artista nos ha deleitado con un nuevo adelanto de su próximo álbum. De nuevo, Malú apuesta por la emoción que le caracteriza, que acaba reflejando en unos versos cargados de significado. Sus seguidores han celebrado este lanzamiento.

Anitta, Saweetie - Faking Love. La brasileña trae una fusión de estilos única. Une el rap de Saweetie con su estilo urbano para convertir esta colaboración en un auténtico hit. Además, llega con el Girl Power que le caracteriza. ¡A darlo todo!

Coldplay, Selena Gomez - Let Somebody Go. La banda británica está de enhorabuena con el estreno de Music Of The Spheres, su nuevo álbum. Una de las canciones que contiene es su colaboración, que llega en formato de balada y con unas melodías emotivas. Y es que la unión de estos dos artistas solo podía traer un hit.

Dani Martín - Son Sueños. El artista avisó de que se venía música de El Canto del Loco y así ha sido. Ha publicado el segundo capítulo del próximo álbum No, No Vuelve. Se trata de la nueva versión de Son Sueños, el hit de El Canto del Loco que vio la luz en 2002.

Danna Paola - A Un Beso. La mexicana ha apostado por una canción de estilos diferentes en la que escuchamos su sensual voz. A Un Beso habla de rendirse ante la persona que ha conquistado su corazón.

J Balvin - Ten Cuidado (Pokémon 25 Version). Los fans de Pokémon están de enhorabuena. Ha salido el disco Pokémon 25: The Album, que rinde homenaje a estas dos décadas y cinco años de la franquicia. El colombiano forma parte de este proyecto, aportando así su estilo urbano único.

Otros artistas que han aterrizado con sus nuevas canciones son Garabatto con su remix de Love Again de Dua Lipa, Bad Gyal con Flow 2000, Mariah Angeliq con Diablita, Lalo Ebratt y Maluma con Sukutubla, Ainoa Buitrago con Las Ganas, Camela con Ella Es, Paulina Rubio con Yo Soy, St. Pedro con Como Antes y Efecto Pasillo con Universo.