C. Tangana, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Justin Bieber y Måneskin estrenan sus nuevas canciones

Un viernes no es un viernes sin las novedades musiclaes de nuestros artistas favoritos. Y es que no importa cuánto lleve un artista sin lanzar nueva canción, ya que, cuando lo hace, siempre se convierte en un motivo de celebración para todos.

Octubre se inauguró de la mano de las canciones de Nicki Nicole, Amaia, Elton John y Sweet California, entre otros. Pero ahora llega el turno de otro elenco de artistas que tampoco te dejará indiferente. ¡Dale al play y disfruta!

Viernes 8 de octubre

C. Tangana, Nathy Peluso - Ateo. Al ritmo de la salsa, estos dos artistas dan vida al Dirty Dancing de la música latina con una canción que va a dar de qué hablar en las listas de éxitos. Ambos protagonizan un baile de lo más sensual en el que dejan muy claro que dejan a un lado su ateísmo para creer en el amor.

Nicki Nicole - Baby. Después de presentar Parte De Mí, la argentina ha querido regalarnos un nuevo avance de su próximo álbum. Se trata de Baby, una canción en la que fusiona sonidos urbanos con toques disco y dance, lo que convierten su escucha en una experiencia única. ¡No hay retos imposibles para Nicki Nicole!

Justin Bieber, TroyBoi - Red Eye. El canadiense ha dado vida a The Complete Edition de Justice, su álbum de estudio. Entre las canciones que presenta se encuentra su colaboración con TroyBoi, que llega con una unión de estilos única. R&B, dance y hip-hop son los sonidos que se pueden escuchar. Para muchos, el tema se ha convertido en su banda sonora.

Måneskin - MAMMAMIA. La banda italiana ha vuelto a la carga con una canción de rock (y muy sexual) que ha revolucionado a todos sus fans. Haciendo un guiño a su país a través de su título, cantan en inglés en su primer tema irónico. Bromean sobre las percepciones que tienen las personas sobre las acciones de otras, que para ellas son correctas, pero para el resto se convierten en raras.

Dani Martín - No, No Vuelve. Que no, que El Canto del Loco no vuelve, y eso es algo que Dani Martín ha dejado muy claro con este último tema. Aunque revolucionó a sus fans con unos vídeos que parecían indicar que la banda madrileña volvería a la música, se encargó de desmentirlo hace unos días. Eso sí, con este nuevo proyecto quiere rendir homenaje a la banda de su vida. Así lo desveló en la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Dani se prepara para lanzar un disco repleto de éxitos de ECDL.

Leiva, Fer Casillas - Iceberg. El cantante ha presentado un nuevo avance de su próximo álbum de estudio Cuando Te Muerdes el Labio, que contará con colaboraciones junto a artistas femeninas. Una de ellas es la mexicana Fer Casillas, con quien ha presentado Iceberg. Una balada de pop/rock de lo más hipnotizante.

Melendi, Miriam Rodríguez - Simplemente Dilo. Otro que ha publicado un nuevo adelanto de su álbum es el asturiano. El 5 de noviembre llegará Likes y Cicatrices, y entre las colaboraciones anunciadas se encuentra la que comparte con la extriunfita. Al ritmo de una balada pop nos emocionan con una fusión de voces única.

Alejandro Sanz - Bio. El solista madrileño ha presentado la canción de su vida. Y es que podría tratarse del proyecto más íntimo de su carrera. Además, también formará parte de un próximo disco que traerá temas completamente inéditos.

Jesy Nelson, Nicki Minaj - Boyz. Al más puro estilo del hip-hop, la ex integrante de Little Mix aterriza con su primer sencillo en solitario. Y lo hace muy bien acompañada. Con una estética noventera y dosmilera, ambas dejan muy claro que se sienten atraídas por chicos malos.

Otros de los artistas que se suman a la lista de novedades musicales son Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas con Lo Siento BB:/, Bizarrap y Ptazeta con su session #45, Jay Wheeler y Jorge Miliano con BIOL-101, Walls con En Dos y Marmi con Todo Lo Que Soy.