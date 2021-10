Dani Martín lanza nueva versión de ‘Son sueños’ de El canto del loco

Sin duda, Dani Martín se ha convertido en uno de los protagonistas de este mes de octubre. El cantante sembró la duda sobre el regreso de El Canto del Loco. Lo hizo con un teaser sobre su nuevo trabajo No, no vuelve. Aunque los fans esperaban un regreso del que ha sido uno de los grupos más importantes de nuestro país, se trataba de una campaña para anunciar el nuevo álbum de Dani en el que rinde homenaje a aquellas canciones que cantó durante aquellos años. Al igual que su primo David Otero, Dani ha decidido versionar algunas de las canciones de El Canto del loco en este nuevo proyecto. ¿Lo mejor de todo? Que ya podemos escuchar la primera versión.

Tras lanzar la nueva canción de No, no vuelve -que también estará incluida en el nuevo álbum y donde habla de aquellos años que vivió junto al grupo- Dani ha compartido la nueva versión de Son Sueños.

La canción fue una de las favoritas de los fans de El Canto del Loco y pertenecía al álbum A contracorriente. Lanzada en 2002, Dani ha decidido añadirle un toque más rock, apostando por mayor protagonismo de la percusión en el estribillo. ¡Y tenemos que reconocer que nos gusta mucho el resultado final!

Se trata, tal y como se puede ver en el vídeo que ha acompañado al lanzamiento, del “capítulo 2” de este nuevo disco. En las imágenes del videoclip podemos ver a Dani Martín cantando en mitad de una casa junto a un grupo de músicos. Este concierto casero se compagina con imágenes de un grupo de amigos de apenas veinte años divirtiéndose. Una manera de representar a aquel Dani de principios de los 2000’s.

La razón por la que Dani escribió Son sueños

En sus redes sociales, Dani Martín ha compartido un precioso texto en el que explica las razones que le llevaron a escribir esta canción cuando apenas tenía 20 años. Y es que por aquel momento idealizaba las relaciones:

“Escribí este texto con 22 años, cuando idealizaba el amor, cuando soñaba con esa imagen de los abuelitos de la mano caminando por la calle Mayor, cuando estar enamorado era un salvavidas para olvidarte de todo lo que necesita uno para poder amar, que es quererse a uno mismo primero. Para mí, de las letras que más perduran de las que he escrito.”

Además, Dani ha reconocido que continúa teniendo la esperanza de encontrar esa media naranja de la que hablaba con 22 años: “Hoy te sigo buscando tanto, pero no lo idealizo. Hoy deseo encontrar a mi compañera de vida, porque me quiero un montón y por todo lo que tengo que ofrecerle a ella. Ojalá dejen de ser sueños, ojalá que te fijes en mi, ojalá nos lleguemos a encontrar. Y si no, lo que mande la vida.”