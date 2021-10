Natalia Sánchez comparte su primera noche de destete de su hijo: “¡No hemos pegado ojo!”

Natalia Sánchez es una madre todoterreno. La actriz comparte en sus redes sociales su día a día junto a sus hijos Lia y Neo. Los dos peques se han convertido en los protagonistas de las redes sociales de la joven. ¿Lo mejor de todo? Que muchos de sus consejos y vivencias están ayudando a otras madres y padres a criar a sus pequeños. Y es que Natalia ha creado una comunidad de lo más bonitas en torno a la maternidad.

Esta semana, Natalia se ha propuesto destetar a Neo. El segundo hijo de la actriz junto a Marc Clotet cumplirá dos años el próximo mes de mayo. Lo hacía un año después del nacimiento de Lia. Ahora, Natalia ha hecho frente al destete del pequeño.

De este modo, la actriz ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras cómo ha pasado la primera noche. Y no, no ha sido nada fácil.

“¡Primera noche de “destete nocturno” superada! (Bueno, “superada”, por decir algo!) Llevo meses planteándome destetar a Neo por la noche ¿El motivo? ¡Sus múltiples despertares!”, empieza narrando la actriz. En el mismo post explica que Neo dormía genial hasta hace tres meses, cuando se despertaba para pedir teta a ritos. “El problema es que Neo se ha acostumbrado a necesitar la teta para volverse a dormir en sus despertares nocturnos y yo ya no soy ‘persona’ durante el día.. ¡es una tortura!”, ha continuado explicando.

¿Cómo ha hecho el proceso?

Natalia ha explicado que con Neo ha hecho lo mismo que hizo con Lia: explicarle que esa noche le iba a dar agua y que ella iba a estar todo el rato con él. Eso sí, “la teta se iba a dormir”.

A pesar de ello, el pequeño se ha despertado varias noches durante toda la noche y no podía consolarse con “la teta”: “El caso es que, como dormimos los 4 en la misma cama, no hemos pegado ojo ninguno! A las 6:40h ya le hemos dicho ‘buenos días’ a la teta porque me iban a explotar después de tantas horas y hemos comenzado el día los 4 como buenamente hemos podido!”.

Natalia ha terminado diciendo que espera que sea cuestión de días y que los despertares del pequeño se vayan reduciendo. Para terminar, la actriz ha querido mandar muchos ánimos a todas aquellas madres que están como ella:

“Todo pasará(espero..) Un poquito más de café durante el día y mucha paciencia por la noche…¡Deseadnos suerte!”.