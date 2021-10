Belén Esteban y David Valldeperas se convierten en Nathy Peluso y C. Tangana al ritmo de ‘Ateo’

C. Tangana y Nathy Peluso han conseguido que toda España vuelva a bailar bachata. Su tema Ateo, que salió el pasado 8 de octubre, no ha dejado de sonar en los últimos días. De hecho, la canción ha conseguido posicionarse como número 1 de todas las plataformas. Además, en las listas de streaming españolas ha conseguido resistir en lo más alto a Adele y su Easy On Me. ¡Toda una proeza!

Pero la cosa no se queda ahí. El tema también ha dado mucho que hablar por su videoclip. Grabado en la catedral de Toledo, el dean Juan Miguel Ferrer tuvo que dimitir tras aprobar el rodaje. Y eso que el templo recibió más de 15.000 euros como pago.

Esta polémica llegó hasta Sálvame, donde Belén Esteban quiso defender a los dos artistas “como cristiana” que es: “Yo tengo que dar la enhorabuena a C. Tangana y Nathy Peluso por el vídeo tan bonito. A mí me ha encantado. La bachata la bailan los dos de miedo”.

Pues bien, ahora le ha tocado a Belén Esteban meterse en la piel de Nathy Peluso y ponerse a bailar Ateo en el plató de Sálvame. Eso sí, le hacía falta un C. Tangana para poder imitar los movimientos de la cantante argentina. ¿Y quién se ha animado? Nada más y nada menos que David Valldeperas. Los dos celebs se han puesto a bailar el estribillo del hit. ¡Y no lo hacen nada mal!

“Ateo. David Valldeperas como C. Tangana y Belén Esteban como Nathy Peluso”, ha escrito la cantante junto al vídeo.

Sin duda, el tema de Ateo se ha convertido en uno de los favoritos de la colaboradora de Telecinco y no duda en bailarlo cuando puede. Nos alegramos de que Belén ponga ritmo a la vida.