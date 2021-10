Elton John publica su disco más vanguardista y colaborativo: “Todo fue culpa de Charlie Puth”

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix)

Elton John, Young Thug & Nicki Minaj - Always Love You

Surfaces feat. Elton John - Learn To Fly

Elton John & Charlie Puth - After All

Rina Sawayama & Elton John - Chosen Family

Gorillaz feat. Elton John & 6LACK - The Pink Phantom

Elton John & Years & Years - It's a sin (global reach mix)

Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith - Nothing Else Matters

Elton John & SG Lewis - Orbit

Elton John & Brandi Carlile - Simple Things

Jimmie Allen & Elton John - Beauty In The Bones

Lil Nas X feat. Elton John - One Of Me

Elton John & Eddie Vedder - E-Ticket

Elton John & Stevie Wonder - Finish Line

Elton John & Stevie Nicks - Stolen Car

Glen Campbell & Elton John - I'm Not Gonna Mis s You