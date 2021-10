Nicki Nicole anuncia su disco ‘Parte De Mí’: fecha, colaboraciones, tracklist y más

Nicki Nicole ha pasado de ser una promesa de la escena de la música urbana a ser una auténtica realidad. Su talento ha viajado ya a todos los rincones del mundo y ha conquistado a millones de personas. Y es que desde que temas como Wapo Traketero vieron la luz, muchos ya sabían que la voz y presencia de Nicki eran un diamante en bruto.

Ahora la artista presume de contar con verdaderos éxitos musicales en su discografía. Éxitos que han dado de qué hablar en las listas internacionales y que reúnen millones de escuchas en streaming. Pues bien. Nicki está lista para una nueva etapa de su trayectoria.

Nuestra protagonista va a dar a luz a su segundo álbum de estudio Parte De Mí, el sucesor de Recuerdos. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha compartido la fecha de lanzamiento, su portada y su lista de 16 canciones.

Parte De Mí llegará el 28 de octubre con un tracklist de lo más completo. Aunque entre los títulos leemos canciones de la artista en solitario, también llegarán nuevas colaboraciones que estamos seguros que darán de qué hablar a nivel internacional. Rauw Alejandro, Ptazeta, Mon Laferte y Trueno son solo algunos de los que han formado parte de este nuevo proyecto.

Este es el tracklist de Parte De Mí:

Parte De Mí Darling Sabe ft. Rauw Alejandro Si Vos Me Lo Pedís Pensamos ft. Mon Laferte Verte ft. Dread Mar I y Bizarrap LL (Interludio) Colocao Toa La Vida ft. Mora Perdido Dangerous ft. Trueno y Bizarrap Baby Me Has Dejado ft. Delaossa Mala Vida Tengo To ft. Ptazeta y Snow Tha Product Dame ft. Tiago PZK

Un proyecto que apunta a que será uno de los más personales de Nicki. Al menos eso es lo que nos avanzó en su single homónimo que ocupa la primera posición de este tracklist. De hecho, en la portada ha apostado por una foto dividida en cuadrados sobre un fondo rojo, para así representar distintas partes de su ser.

Como hemos podido comprobar, Bizarrap vuelve a formar buena parte de este nuevo trabajo de Nicki. No es la primera vez que demuestran ser el tándem perfecto para dar vida a éxitso musicales. De hecho, el productor aseguró en una entrevista con LOS40 Urban que no solo comparten una bonita relación profesional, sino también personal. "Nicki Nicole es una amiga de verdad", aseguró. ¡Lo que une la música que no lo separe nadie!

Y tú, ¿estás listo/a para escuchar lo nuevo de Nicki Nicole?