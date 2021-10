Hugh Jackman se pone nostálgico recordando a Logan

Hugh Jackman ha pasado a la historia como el Lobezno de la gran pantalla. El actor ha dado vida a este mítico personaje de la saga de X-Men durante 17 años. Se dice rápido, ¿verdad?

La última vez que lo hizo fue en el año 2017, cuando protagonizó Logan, la película con la que se despedía de este personaje para siempre. Pero desde entonces, sus seguidores no pueden imaginarse a otro que no sea el australiano en la piel del mutante.

Ni el propio Hugh Jackman es capaz de olvidar esta bonita etapa de su trayectoria profesional. Eso es algo que ha demostrado en las redes sociales, donde ha compartido el tráiler de Logan con unas palabras cargadas de nostalgia. En ellas recuerda cómo hace seis años se estrenó el primer avance de esta película que, sin duda, es una de las favoritas de los amantes de X-Men.

"Echamos tanto de menos a Logan", dice una de sus seguidoras. "El final del X-Men más fuerte", añade otro. "Queremos que sigas siendo Lobezno para siempre", dice otro fan, cuyas palabras representan la opinión de la gran mayoría de ellos.

Lo cierto es que aunque Hugh Jackman colgase las garras para siempre después de esta película, los recuerdos perduran para siempre.

Los rumores sobre el estreno de una nueva película de X-Men, The Mutants, siguen ahí. Muchos se plantean quién será el sucesor de Jackman como Lobezno, aunque sea difícil de imaginar. El propio australiano aseguró en una entrevista para MTV que no quería ponérselo fácil a la productora, pero que Tom Hardy "sería genial". No sería el primer papel importante que tendría el actor en su trayectoria, ya que hemos de recordar que es el encargado de dar vida a Venom, el simbionte alienígena de Marvel. Eso sí. De momento parece que se trata de un simple rumor.

Lo que está claro es que Hugh Jackman ha marcado un antes y un después en la vida de Lobezno. Al igual que casos como Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man, nuestro protagonista vivirá siempre acompañado del mutante que tan bien representó en la gran pantalla. Pero ha demostrado que para él, esto es un verdadero cumplido. Y a ti, ¿te gustaría volver a verlo en la piel de Logan?