Hugh Jackman ya ha elegido qué actor quiere como el próximo Lobezno

Hugh Jackman ha hecho de Lobezno uno de los personajes más memorables de la saga cinematográfica de X-Men, dejando el listón muy alto respecto a lo que esperaban los fans de los cómics de la icónica legión de superhéroes. Sin embargo y aunque por su aspecto no lo parezca, el protagonista de El gran showman se hace mayor y eso ha dado que pensar a mucho seguidores de Lobezno en la posibilidad de que el australiano no vuelva a lucir sus garras.

Con los rumores de por medio de que Marvel Studios ya está trabajando en una nueva película X-Men, llamada The Mutants no han sido pocos los que se han preguntado si el intérprete estará en esta nueva cinta y, en caso de que la respuesta sea negativa, planteándose quién sería el sucesor de Lobezno en la gran pantalla.

Ha sido entonces cuando repasando algunas declaraciones del propio Hugh Jackman los fans se han percatado de que él mismo dio la respuesta algún tiempo atrás en una entrevista para MTV, en la que le preguntaron, precisamente, por su relevo generacional. "No quiero ponérselo demasiado fácil a la productora para reemplazarme...”, dijo el actor en tono de broma. “Además, estoy seguro de que ya están hablando de eso y que algún actor ya suena entre los candidatos (…)Estoy seguro de que ya están hablando de eso, que ya le han dicho a algún actor 'Shhhh! No digas nada, pero te queremos a ti después'", dejaba caer Hugh Jackman sin abandonar el tono cómico.

Lejos de quedarse ahí, el actor se atrevió a hacer su propia apuesta, señalando al que el vería con buenos ojos como digno sucesor de su papel como Lobezno: "Seguro que es más joven que yo, creo que Tom Hardy sería genial", aseguró Hugh Jackman en dicha entrevista. Una propuesta más que reseñable teniendo en cuenta el enorme cariño que el australiano siempre ha mostrado por su personaje dentro de la saga X-Men.

Tom Hardy. / Getty Images / Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images

No es el primer papel importante para el que el nombre de Tom Hardy resuena con fuerza, ya que, la teoría de que él será el próximo James Bond como sucesor de Daniel Craig también se ha expandido desde hace un tiempo. Aunque para ser el nuevo Agente 007 hay más actores dentro del bombo de candidatos como Regé-Jean Page, el duque de Hastings de Los Bridgerton. De momento, sin novedades en cuando a cuál será el siguiente proyecto de Tom Hardy (aunque parece que no le faltará trabajo) lo que sí sabemos es que acaba de presentar el primer tráiler de Venom: habrá matanza. Aunque, pase lo que pase, no cabe duda de que siempre está bien contar con la bendición cinematográfica de Hugh Jackman.