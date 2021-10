La vida de Tina Turner en su castillo en Suiza: “antes de las 12, no llamen al timbre”

Si hay alguien del mundo de la música que se merece una jubilación por todo lo alto, esa es Tina Turner. Tras una vida llena de complicaciones, ahora disfruta de uno de sus mejores momentos junto a su marido.

Y lo hace en un castillo en Suiza llamado Chateau Algonquin. Una localización de ensueño, concretamente en Küsnacht. Además, tiene primera línea de "mar" con el lago Zurich del país transalpino.

La espectacular edificación tiene 5.500 metros cuadrados. No obstante, uno de los detalles más llamativos no sorprende por su tamaño, sino por lo que en él está escrito. En la entrada, se puede leer lo siguiente: "Antes de las 12, no llamen al timbre ni hagan entregas, gracias". Esta divertida frase está en inglés y en alemán.

Unas palabras que definen a la perfección la vida que lleva ahora mismo. Días de lo más normales (dentro de lo que cabe, ya que vive en un castillo) junto a su marido Erwin Bach, con quien está felizmente casada desde que tiene 46 años. Además, también les acompaña su fortuna de una carrera impecable, la cual ronda los 300 millones de dólares, lo que le pagaron por los derechos de sus canciones.

"Entonces me subí al avión, respiré hondo y dije: 'Se acabó'. Pero me alegro de que haya terminado. Estaba cansada de cantar y hacer felices a todos. Eso es en realidad lo que siempre he hecho en mi vida".

Documental y musical

A pesar de estar retirada de los escenarios desde 2009, su música está de actualidad gracias al documental y musical donde ella es la protagonista.

En este 2021 se estrenó en HBO el documental que narra su carrera, incluyendo los desgarradores episodios que vivió con su exmarido que la maltratadba, el también artista Ike.

Por otro lado, su musical ha llegado a Madrid tras triunfar en Broadway. Como ella ha dicho, "este musical no se trata de mi estrellato, sino del viaje que hice para llegar hasta él". Una cita immprescindible para cualquiera de sus fans.