Ana Guerra recordó en ‘La Resistencia’ cómo ligó con un policía tras guardar un cuchillo

Ana Guerra volvió a La Resistencia para promocionar su esperado regreso musical con La luz del martes.

La artista habló de su faceta profesional, pero también con algunas pinceladas personales que sacaron a la luz pasajes que no había contado en público.

"Una vez tuve un encuentro con la policía. Subieron a mi casa, sobre las 3 de la mañana, tres vestidos de paisano pero yo no sabía que eran policías. Cogí un cuchillo y abrí la puerta", recordó entre risas.

Y continuó: "Me dijeron que eran policías y les pedí la placa. Al enseñármela les pedí que me esperaran que iba a guardar el cuchillo por si me lo clavava", narró sin poder contener la carcajada.

Para acabar, aclaró: "Venían a medir los decibelios porque estaba tocando el piano. Eran muy tiernos. Y al día siguiente me escirbió uno por Instagram pidiendo perdón por haberme despertado y tirándome un poquito...", dijo con una sonrisa cómplice.