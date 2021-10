Críticas a la nueva generación de ‘Rebelde’ de Netflix por una canción

No queda nada para que podamos disfrutar de la nueva generación de Rebelde. La mítica telenovela mexicana vuelve a la pequeña pantalla y lo hace por todo lo alto: en Netflix. La serie juvenil que enganchó a miles de jóvenes a principios de los 2000’s está de vuelta. Eso sí, con un nuevo reparto de rebeldes. Aunque la esencia del Elite Way School estará presente, estos nuevos episodios no contarán con Mia, Roberta, Miguel y el resto de chicos que nos enamoraron. ¡Pero no pasa nada porque tenemos el corazón preparado para enamorarnos de los nuevos personajes!

A finales de septiembre, Netflix lanzaba un pequeño avance de la serie. Lo hacía a modo de videoclip, presentando a algunos de los nuevos personajes cantando el tema principal de la serie. “Mientras mi mente viaja donde tú estás mi padre grita otra vez que me malgasto mi futuro y su paz con mi manera de ser”, empieza entonando la actriz Azul Guaita delante de la cámara. Eso sí, a los cuarenta segundos, justo antes de que empezase el estribillo, Netflix decidió cortar el vídeo. Hasta ahora…

Este miércoles, 20 de octubre, el grande del streaming ha decidido compartir el videoclip completo de la nueva generación de Rebelde cantando el tema completo. Durante los tres minutos que dura el videoclip, conocemos un poco mejor a los nuevos chicos y chicas del Elite Way School. Además, también podemos ver los increíbles estilismos que van a llevar en la serie.

De este modo, en este clip completo ya vemos a todos los miembros del reparto juvenil. zul Guaita, Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio cantando y bailando.

Rebelde (Video Oficial)

División de opiniones

A pesar de que la serie es una de las más esperadas de la temporada, este videoclip ha generado división de opiniones. Y es que parece que muchos fans de la serie original no ven con buenos ojos que el nuevo reparto haya cantado este tema, comparándolo con el que salió en 2004. Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el vídeo de Youtube:

“Soy el único que siente esto más cafre que la imitación que hicieron en uno de los episodios cuando Anahí le enseñó a la chica cómo se cantaba”

“Todas las voces se escuchan simplemente igual, no se alcanza a distinguir entre un actor u otro, no hay quien te llegue al alma con un timbre de voz como de una Mía Colucci o una Roberta Pardo”

“La canción original era pop rock y tenía ése boom aquí la sentí muy suave sin sentimiento”

“Ahora tendré que ir a escuchar a los Rbd del 2004 pa quitarme el mal sabor de boca”

Aunque son menos frecuentes, también están aquellos usuarios y usuarias que han halagado el videoclip, expresando las ganas que tienen de ver esta nueva generación.

Sea como sea, solo se trata de un guiño a la antigua generación de Rebelde. No hay que olvidar que el propio Rebelde de 2004 era un remake de Rebelde Way, la versión argentina. Así que démosle una oportunidad antes de tirarnos al barro.