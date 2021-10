Las 100 mejores series del siglo XXI, según la BBC

El mundo de las series está viviendo un auge sin precedentes gracias a las plataformas como Netflix, HBO, Disney+ o Amazon Prime Video, entre otras. Una realidad que está impulsando la creación de un gran número de producciones audiovisuales en todo el mundo. En pleno debate sobre El juego del calamar, que ya se ha coronado como la serie más vista de la historia de Netflix (plataforma que ha actualizado su TOP 10 de las más exitosas) BBC ha presentado su propio ranking de series en forma de TOP 100.

Para escoger cuál es el mejor título del siglo XXI han reunido a más de 200 expertos en la materia y el resultado, como era de esperar, no ha satisfecho a todo el mundo. Ya se sabe que, en cuestión de gustos no hay nada escrito. Por si alguien se lo pregunta, el grupo de expertos estaba compuesto por personas de más de 40 países, mitad hombres y mitad mujeres, a los que se les decía que tenían que ordenar del 1 al 10 sus series favoritas.

Dejando a un lado las sorpresas, el ranking lo encabeza The Wire, creada por David Simon y considerada por muchos la mejor serie de la televisión. Una lista en la que hay un título español: La casa de papel (en el puesto 43). Aparecen también otras míticas como Perdidos, junto a otras mucho más actuales como The Crown, Black Mirror, Juego de Tronos, Mare of Eastdown o Gambito de dama, que cierra la lista. Sin embargo, las voces más críticas echan de menos otros títulos tan reseñables como Los Soprano e, incluso, Los Simpson, sobre todo teniendo en cuenta que se han considerado otras series de animación como BoJack Horseman.

Lo que es cierto es que el resultado, aunque no pueda satisfacer a todos, es una selección de lo más variada en cuanto a temática, época y duración. Hay clásicos de las que inauguraron prácticamente el siglo XXI como A dos metros bajo tierra, junto a otras que aún continúan siendo un fenómeno como Anatomía de Grey. Si te gustan las series históricas, tienes algunas como Downton Abbey; si prefieres comedia, Como conocí a vuestra madre; o, si eres más de ciencia ficción, Stranger Things también tiene un hueco en esta lista.

Este es el ranking de las 100 mejores series, según la BBC