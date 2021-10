DJ Snake suelta la bomba: colaboración con Megan Thee Stallion, Ozuna y Lisa de BLACKPINK

Prepárate porque lo que va a llegar este 22 de octubre va a dejarte sin aliento. DJ Snake ha anunciado su colaboración con tres de los artistas que más están dando de qué hablar en las listas de éxitos. ¡Se avecina hit internacional!

Megan Thee Stallion, Ozuna y Lisa de BLACKPINK son las voces que acompañarán al exitoso y conocido DJ en este nuevo lanzamiento. Se trata de SG, y todo apunta a que contará también con una gran producción audiovisual.

Así lo ha anunciado nuestro protagonista en las redes sociales, donde ha compartido el póster de esta canción. En él, los artistas aparecen como si fuesen protagonistas de una película de acción. Aunque estamos seguros que las emociones fuertes no faltarán.

La noticia ha sido toda una sorpresa para los fans de este elenco de artistas que son conocidos mundialmente. Y es que todos y cada uno de ellos destacan en distintos géneros musicales, por lo que el resultado de esta unión va a ser una auténtica explosión de sonidos.

Lo cierto es que no es la primera vez que DJ Snake une a artistas de distintos estilos. Ya lo hizo con Taki Taki, el hit en el que colaboraron Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. No es necesario recordar que fue todo un éxito en las listas internacionales. Estuvo sonando durante meses en todo el mundo. ¿O acaso tú no lo diste todo con sus ritmos? Ahora el DJ llega con una nueva apuesta musical que estamos convencidos de que no fallará.

El videoclip estará dirigido por Colin Tilley, que ya ha trabajado con artistas como Halsey, Chris Brown, Kanye West, Alesso, Rita Ora, Zendaya, Little Mix, Justin Bieber, Jason Derulo, J Balvin y Bad Bunny, entre otros. Así que parece que esta pieza audiovisual llegará cargada de mucho movimiento y adrenalina.

De momento se desconocen más detalles al respecto, pero lo que es evidente es que esta inesperada unión musical se va a convertir en una de las más destacadas del año. Una unión en la que Lisa, además, demuestra que el K-Pop está abriendo cada vez más sus fronteras y expandiéndose por todo el mundo. Aunque de eso ya es consciente Megan Thee Stallion, que hace poco colaboraba con BTS en el remix de Butter.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar SG?