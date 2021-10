Abraham Mateo, sobre los años de ‘Señorita’: “Era ñoño, pero solo quería hacer felices a mis seguidores”

Abraham Mateo empezó en la industria musical a una edad muy temprana. Además, el hecho de tratar temas amorosos hizo que en España recibiera muchas críticas, algo que él mismo entiende en parte: "Era ñoño, pero solo quería hacer feliz a mis seguidores".

El artista gaditano se ha pasado ayer, 20 de octubre, por los micros de El Faro de Mara Torres. En el programa nocturno de la Ser, habló de sus inicios, la época de Señorita y la relación con su hermano Tony, de Lérica.

Abraham empezó a fraguarse un nombre con tan solo siete años. A esa edad, su hermano preparó su participación en Menuda noche de Canal Sur presentado por Juan y Medio: "Mi hermano me cedió su puesto esa noche y a partir de ahí empezó toda la aventura de la música, de este sueño tan loco desde que tengo 7 añitos".

Unos años después, Señorita cambió su vida por completo. El éxito fue abrumador, pero recibió muchas críticas en España: "Aprendí lo importante que es estar bien rodeado. Tener salud mental. Era muy pequeño y no quería darme cuenta de las cosas malas pero sabía que estaban ahí. Las personas que yo quería me creaban una burbuja antinegatividad. Aprendí que uno tiene que dejar de lado esos comentarios malos. Señorita me dio muchas alegrías, me permitió comprar mi casa en Madrid con 16 años y reunir ahí a toda mi familia".

"¿Te decían que eras cursi?", le preguntó Mara, algo que él admite sin niguna duda. No obstante, lamenta las críticas que recibió en su país, cosa que no sucedía en Latinoamérica y otras partes donde tenía y tiene un montón de fans:

"Era ñoño, para qué nos vamnos e engañar. Soy muy romántico y enamoradizo desde pequeño. Esa sensibilidad la expresaba a través de mi música y la gente me criticó por eso. Yo solamente quería hacer feliz a mis seguidores, los cuales muchos eran de fuera de España. En mis redes pronunciaba las cosas como eran para conectar con mi público de allí (la palabra Twitter, por ejemplo)".

Eso sí, el videoclip de Señorita no ha envejecido demasiado bien, incluso para su propio autor. Lo hizo cuando tenía solo 12 años, y admite entre risas que "lo veo ahora y un poco me lo busqué".