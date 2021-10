Rigoberta Bandini, sobre participar en Eurovisión 2022: “¿Por qué no?”

Las canciones de Rigoberta Bandini se han convertido en himnos de toda una generación. En menos de dos años, la cantante catalana se ha ganado su hueco en la industria musical. Y es que sus temas no solo nos han hecho bailar, también nos han liberado en ciertos aspectos. Canciones como Perra o Too Many Drugs nos han llevado al éxtasis con sus estribillos; también nos hemos puesto románticos con A ver qué pasa y nos hemos sentido identificados con In Spain We Call It Soledad.

El talento de Rigoberta es tan grande que sus seguidores y seguidoras quieren compartirlo con toda Europa. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del Festival de Eurovisión 2022?

Este año, el representante de España de Eurovisión 2022 se escogerá en el Festival de Benidorm. ¿Y quién podría estar entre los candidatos y candidatas? Nada más y nada menos que Rigoberta Bandini.

La cantante ha acudido esta semana al programa Menudo Cuadro para charlar con David Andújar y David Insua. Ha sido este último quien le ha preguntado directamente sobre Eurovisión. Y su respuesta nos ha dado esperanzas. Sobre todo porque cada vez que abre sus redes sociales aparece su nombre como candidata a la que gustarían ver en Turín el próximo mes de mayo.

“Cuando abro Twitter soy muy consciente. La verdad es que estoy que ni confirmo ni desmiento. No sé qué hacer todavía”, ha empezado diciendo la artista.

Me acabo de poner MUY NERVIOSA con esto de mis @CataDeCambridge y @davidandu_ en @menudo_cuadro.



Rigoberta Bandini no sabe si presentarse al #BenidormFest.



No ha dicho que no. Ha dicho que NO SABE QUÉ HACER.



¿ME OÍS CHILLAR?



Vamos, @rigobandini 🙏🏼pic.twitter.com/cCYVzco6sc — Rocío Muñoz (@Rocio_ML_) October 19, 2021

“Por un lado siempre pensaba que no, porque es como un festival como casposo. Pero por otro lado pienso a qué le tengo miedo”, ha continuado explicando. Además, Rigoberta asegura que el hecho de que sea en Italia este año lo ve como una señal:

“Si realmente no lo hago es porque a nivel de tiempo, con mi calendario, no sé si puedo. Pero a raíz de que todo el mundo me lo está preguntando estoy en el ‘¿por qué no?’. Estoy valorando pros y contras. Los contras son más miedo. Pero los miedos no me pueden paralizar”.

Sin duda, nos encantaría ver a Rigoberta Bandini representando a España en Eurovisión 2022. Y es que la artista ha demostrado tener tablas de sobra para dar un buen espectáculo a Europa.

Sobre su próximo single

Rigoberta también ha dado nuevas pistas sobre su próximo single. La cantante ha avisado de que saldrá este mismo mes de octubre. Además ha adelantado que durará unos cuatro minutos.

“Diré que es mi canción más Abba”, ha dicho la cantante sobre su próxima canción. Además, para todos aquellos seguidores y seguidoras que quieren un trabajo suyo en formato físico, Rigoberta ha confirmado que algo tiene preparado para estas Navidades.