Mariah Carey dice que todavía no es momento del ‘All I Want For Christmas Is You’

No. Aún no es tiempo del hype navideño. Ni siquiera hemos pasado Halloween y ya estamos ansiosos de escuchar el mítico All I Want For Christmas de Mariah Carey. Pero la reina de Navidad ya lo ha dicho. Este miércoles, 20 de octubre, la cantante estadounidense ha subido un video gracioso en su Twitter bajo el título de '#notyet' (todavía no).

En el video, vemos a Mariah Carey junto a una chica que lleva puesta una sudadera negra con una Mariah Carey navideña y en dibujo animado. Debajo, se lee la frase: "Get Festive". "¡Mira lo que he encontrado hoy! ¿Puedo usarlo?", pregunta toda emocionada su compañera. A lo que ella responde muy sonriente y encogiéndose de hombros: "Todavía no".

Y es que All I Want For Christmas, publicado en 1994 en su disco Merry Christmas, se ha convertido en un himno nacional e internacional de la Navidad. El tema ya se había lanzado como promoción en 1993 con dos videoclips donde Carey era la protagonista. Según informa Billboard, la canción sigue brillando a tope, pues en diciembre del 2020 alcanzó otra vez el número 1 en la lista de las canciones Billboard Hot 100.

En 2019, la artista nos sorprendía con una buena noticia: para celebrar el éxito y los 25 años del sencillo publicó un nuevo videoclip lleno de colores alegres y de fantasía que recreaba el ambiente de la Navidad.



Por mucho que queden dos meses para el gran momento navideño, la artista no quiere pisar la celebración de Halloween que será en una semana. La canción es el reflejo de la alegría navideña y por esa razón seguirá cobrando fuerza, como ayer cuando se convirtió en Trending en Twitter tras la publicación de la broma.