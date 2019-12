Mariah Carey estrena un nuevo videoclip de 'All I Want for Christmas is You’

La reina por antonomasia de la Navidad, Mariah Carey, sigue celebrando los 25 años que ha cumplido su villancico pop, All I Want for Christmas Is You. Para ello, ha publicado un nuevo videoclip de este tema, que se estrenó en directo en Youtube.

Se trata del tercer vídeo musical que la artista ha grabado sobre este tema, que, un año más, ha llegado al número 1 de la lista Billboard de éxitos en Estados Unidos.

El vídeo original, que tiene ya 25 años, muestra unas imágenes granuladas con un tono muy casero de la cantante celebrando la Navidad retozando en la nieve y disfrutando de acogedoras escenas junto al árbol de Navidad. Este nuevo vídeo, dirigido por Joseph Kahn, es una fantasía navideña en la que Carey parte de un escaparate antes de que se abra una puerta a un país invernal con soldados de juguete y bastones de caramelo gigantes. "Queríamos hacer un clásico moderno", ha dicho la cantante sobre él. "Es algo opuesto al vídeo original ... Esto es más una producción".

El director de esta azucarada producción, Joseph Khan, está detrás de algunos de los videoclips más memorables de la historia de la música, como Toxic de Britney Spears o Freeek! de George Michael.

All I Want for Christmas Is You se ha convertido en una de las canciones navideñas más escuchadas durante el mes de diciembre de cada año. La canción cuenta también con su propio mini documental con entrevistas con la propia Carey y sus colaboradores en el sencillo.